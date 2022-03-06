Канцлер Германии Олаф Шольц, который в последнее время слишком увлекся антироссийской риторикой, на днях сделал ещё одно странное заявление. Якобы его страна начала закупки газа в обход России.

Глава немецкого правительства дал большое интервью телеканалу ZDF, в котором рассказал о том, как ФРГ будет отказываться от российского голубого топлива. Шольц заявил, что власти ФРГ остановили «Северный поток-2», но «подготовились к ситуации», понимая, что могут «возникнуть трудности». При этом альтернативный газ, по выражению канцлера, они предполагают закупать «где-нибудь». Но по какой цене — непонятно. В то же время Шольц не забыл упомянуть, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.

То есть, мы свои контрактные обязательства добросовестно выполняем. А они сами создают себе проблемы, пафосно называя это «энергетической независимостью».

Причем понимают, что вредят, тем самым, всей Европе. Что признала недавно даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее, продолжают упорно обвинять Россию в том, что она их якобы «поработила своими углеводородами». Поэтому от российского газа и нефти надо поскорее избавляться.

Та же фон дер Ляйен, предупредившая ранее, что Евросоюз столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против РФ (1 марта Европарламент призвал ограничить, в том числе, импорт российских нефти и газа в ЕС), стараясь, видимо, подсластить пилюлю, заявила о каких-то альтернативных источниках поставок топлива.

Дуэтом с ней выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, который, осознавая, что антироссийские санкции уже начали негативно влиять на немецкую экономику, продолжает настаивать на замещении газового экспорта из России. По его словам, работа над этим уже проводится. Пока же, как отмечает издание Das Erste, он считает необходимым ограничить установку новых газовых обогревателей, чтобы сократить потребление ископаемого топлива.

Еще дальше пошел депутат ЕП от ХДС Питер Лизе. Он предложил каждому европейцу внести свой вклад в избавление европейского сообщества от «грязного» российского газа. Для начала — «надеть свитер» и «немножко уменьшить отопление», оставить собственную машину в гараже и «сесть на поезд». Ну, а потом, вероятно, людей призовут, как можно реже мыться, меньше есть, не смотреть телевизор и не пользоваться летом кондиционерами…

Стоимость газа в Европе, тем временем, уже пробила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров.

— На самом деле, заявление Шольца совершенно не в духе лидера государства, комментирует ситуацию эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

— Ситуация здесь неординарная, и лучше все-таки какую-то конкретику давать — и своим гражданам, и мировому сообществу. Он сказал, что Германия начала получать газ как-то в обход России. Что значит в обход России — непонятно. Потому что наша страна никогда не была единственным поставщиком газа в Германию. Были и другие, включая ту же Норвегию. Но норвежская труба никогда зигзагом через Москву не проходила, чтобы теперь Шольц ее выпрямил, и газ пошел в обход России. Это абсурд. Канцлер, мне кажется, просто пытается говорить то, что от него хотят услышать антироссийски накрученные СМИ. Не более того. Потому что с отраслевой точки зрения, это ни о чем.

Что касается возможностей закупать ресурс не только у России, то есть, в конце концов, норвежский газ. Имеются терминалы по приему сжиженного газа в соседних странах — в Бельгии, например. Можно оттуда газ покупать. Но точно известно, что работает «Северный поток-1», он не остановлен. Идут поставки по украинскому маршруту. А когда есть потребность, в каких-то пределах используется и «Ямал-Европа».

«СП»: — В Брюсселе в последнее время много говорят о том, что нужно отказываться от российского энергосырья. А альтернатива, какая?

— Если мы говорит в моменте времени — здесь и сейчас — при этом, чтобы не было какого-то краха промышленности европейской, то альтернативы нет. Скоро наступит летний пик потребления, заработают кондиционеры, а для выработки электроэнергии нужно много газа. Особенно в те дни, когда из-за безветренной погоды будет недостаточно энергии от возобновляемых источников.

Опять же, нужно заполнять газовые хранилища на следующий зимний период. Значит, газ закупать надо заранее. А спотовые цены на СПГ — очень высокие.

То есть, закупка по долгосрочным контрактам у традиционных партнеров становится более вероятной. У немцев это норвежцы, алжирцы, и, конечно, мы. Россия их главный поставщик газа по долгосрочным контрактам. Что сейчас, собственно, и происходит. Пока что никакого торгового эмбарго нет.

Что касается перспектив, то, конечно, если они сильно постараются, то лет за десять можно снизить потребление российского газа до нуля и вообще отказаться от российских товаров. Но это, на мой взгляд, будет очень сомнительное решение с точки зрения выгоды европейской экономики.

«СП»: — А для нашей экономики?

— Нам нужно просто учитывать, что лет через десять торговли с Европой у нас вообще не будет. Если, конечно, до того времени не произойдут какие-то изменения в политических отношениях России и Европы. Что тоже не исключено, потому что выдерживать долгое время экономическое эмбарго в отношении РФ может не получиться. Могут пойти «трещины», в этой антироссийской политической коалиции. Кто-то с нами захочет торговать. Но, как говорится, рассчитывай на лучшее, а готовься к худшему. Поэтому сейчас следует ориентироваться на Азию.

«СП»: — Европа к 2035 году хочет вообще отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники…

— Сейчас люди не знают, как будет выглядеть мировая экономика через месяц, что уж говорить о 2035-м. Возобновляемая энергетика развивается. У нее есть свой потенциал. Есть свои успехи. Но есть и объективные ограничения на текущем технологическом уровне развития. Поэтому заглядывать так далеко непродуктивно.

«СП»: — На днях стало известно, что Минэнерго Украины запретил экспорт газа из страны, что это означает?

— Это означает, что были европейские компании, которые хранили свой газ в режиме таможенного склада в украинских подземных хранилищах. Они покупали этот газ по более низким ценам осенью, а зимой вытаскивали его, гнали на Запад и там продавали по более высоким ценам. Это был их бизнес.

Но когда начались активные фазы нынешнего энергетического кризиса, я думаю, весь свой газ европейцы успели выкачать из Украины. Или почти весь. Поэтому в запрете украинской стороной экспорта большого смысла нет.

Здесь, скорее, некий политический знак Европе. Смотрите, мол, «мы можем перекрыть вам транзит, уважаемые европейцы, и вам газа не хватит. Поэтому усильте давление на Россию, и нас — Украину поддерживайте». Такой нехитрый месседж они Европе пытались послать.

По мнению независимого политолога Александр Камкина, риторика Шольца — это «следствие событий на Украине, и действий России по принуждению киевского режима к миру»:

— Мы, по сути, имеем дело с очередной реализацией так называемой «попытки ценностей», которая идет в полном противоречии с Realpolitik, с экономической целесообразностью. Но Германия тут не самостоятельная, она следует в фарватере англо-американцев, прежде всего. «Северный поток-2» они заблокировали под их давлением. Соответственно, остается только нитка «СП-1».

До всех этих событий доля российского газа в германском экспорте составляла более трети — порядка тридцати с лишним процентов. Но в последнее время германские власти все чаще стали заявлять, что от российского газа будут отказываться, что он, оказывается, уже и не нужен, он «недемократичный»… и т. д. Как говорят, будут искать альтернативу.

Можно ли считать норвежский газ такой альтернативой, сомневаюсь. Но рядом — Нидерланды, где расположены принимающие мощности и терминалы для СПГ из США и Катара. То есть, на рынок сейчас будут активно выходить американцы со своим СПГ, тем более что запредельные цены делают крайне выгодной добычу сланцевого газа.

Получается, и эскалация на Украине, и вся эта санкционная война, они на руку американским производителям сжиженного газа, которые будут делать сверхприбыли на данной ситуации. И если мы в средней и долгосрочной перспективе не приведем европейцев, скажем так, в чувство, то можно рассчитывать на существенное сокращение рынка в Европе для российского газа.

Но тут еще одна существенная проблема для Европы возникает. Минеральные удобрения как раз производят из природного газа. Уже сейчас нехватка удобрений в Европе сказывается, цены на азотные подскочили почти в четыре раза, пробив исторический максимум. А скоро сев начинать, почва к этому времени должна быть подготовлена и удобрена. Означает это лишь то, что европейцев ждет вскоре резкое подорожание продовольствия.





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