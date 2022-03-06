Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина переходит к «экономике военного положения». Это означает, что нужно отстроить эффективную работу всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы и создать новую логистику, сообщил он в своем обращении в воскресенье.

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«Обращаюсь в местные органы власти тех регионов, которые сейчас находятся в тылу! Вы достойно справляетесь с вызовом размещения эвакуированных людей. Теперь пора обеспечить их работой», – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр отметили, что разработки по индустриальным паркам должны стать основой для развертывания предприятий, которые будут работать «для нашей победы».

Он также обратился к представителям бизнесу и к рабочим, кто в это время эвакуировался в другие регионы.

«К Вам тоже просьба. Если нет опасности, собирайте своих работников и возобновляйте производство! Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству!», – сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что экономика военного положения предполагает четкое планирование потребностей. Поэтому, государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд.

«Речь не только об оружии. Речь о продуктах питания, о лекарствах, о топливе и других важных товарах», – сообщил он.

Он отметил, что правительство уже приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.

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Наталия Фреик

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