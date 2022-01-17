Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил сборник, в котором специалисты собрали актуальные научные тренды и рассказали о тенденциях, характеризующих текущее состояние сферы инноваций

Несмотря на стремление всех институтов общества к прозрачности и открытости, сфера большой науки для «обычных» людей до сих во многом представляется замкнутой экосистемой. Инновации, цифровизация, глобализация — к этим словам в СМИ мы давно привыкли, но редко хотим копать глубже, когда дело касается сложных научных данных. Краткий статистический сборник в ежегодной серии «Наука. Технологии. Инновации» помогает понять, что сейчас происходит в этих сферах.

Сохраняется тренд на развитие фундаментальных исследований

Фундаментальные и прикладные исследования тесно связаны друг с другом: пока в рамках первых ученые открывают новые законы и процессы, вторые применяют их в реальной жизни. Вспомним хотя бы крепкую связку теоретика Ильи Куликова и практика Дмитрия Гусева — ученых-ядерщиков из фильма «Девять дней одного года», воплощающих собой важность синтеза двух видов исследований. Однако, по данным ВШЭ, на 2000 год прикладным исследованиям в России уделялось больше внимания, чем фундаментальным (16,4% затрат на разработки против 13,4%). В течение двух последних десятилетий ситуация выравнивалась, и к 2020 году внутренние затраты на фундаментальные исследования почти сравнялись с прикладными — 18,8% против 20,0%.

Выпускники вузов снова активнее идут в науку

Молодые ученые обладают огромным потенциалом и энергией — именно поэтому в научной области все больше внимания уделяется развитию человеческого капитала выпускников вузов. Государство привлекает молодежь в науку с помощью президентских грантов, стипендий, финансирования перспективных проектов. В сравнении с прошлыми десятилетиями, статус профессии ученого постепенно повышается. По данным опроса Superjob, проведенного в 2019 году, 57% жителей России считают, что ученым быть престижно.

В 2020 году количество выпускников вузов, принятых на работу в научные организации, достигло 14 015 человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25,5%. Самым «неурожайным» в этом плане признан 2017 год — в научные учреждения устроились всего 9 985 молодых специалистов.

За последнее десятилетие на 9,1% также выросла численность научных сотрудников в возрасте до 39 лет (включительно). Согласно исследованию французских ученых, именно на период 30–35 лет приходится пик производительности мозга, что дает возможность спрогнозировать высокую эффективность работы этих специалистов.

Россия сохраняет свои позиции по ключевым показателям состояния научной сферы

К ключевым показателям относятся: численность персонала, занятого в исследованиях, количество самих исследователей, а также внутренние затраты на разработки.

Россия сохраняет 4-е место в мире по абсолютным масштабам занятости персонала в науке, уступая Китаю, США и Японии. Численность работников, участвующих в исследованиях составляет 753,8 тыс. человеко-лет.

В последние годы в ведущих странах наметилась тенденция к росту в ключевом для науки показателе — численности исследователей. В этой категории с 4-й позиции Россия переместилась на 6-ю, пропустив вперед Германию и Республику Корея. Однако, утверждают ученые, мы по-прежнему стабильно входим в десятку лидеров.

В еще одном рейтинге — по объему внутренних затрат на исследования и разработки — наша страна занимает 9-е место в мире. Данные собирались в расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Лидером по этому критерию с большим отрывом от других стран остается США ($657,5 млрд).

Пандемия COVID-19 дала импульс инновационной активности бизнеса

Согласно итогам, подведенным Министерством экономического развития России, мировая экономика в 2020 году испытала самое сильное падение со времен Великой депрессии 1930-х годов. Торговля понесла рекордные убытки, а последующее восстановление происходит очень неравномерно. Аналитики двояко оценивают ситуацию: с одной стороны, пандемия COVID-19 оказала шоковое воздействие на экономику стран, к которому никто не был готов; с другой стороны, именно пандемия дала стимул для развития цифровой экономики. Несмотря на кризис, уровень инновационной активности организаций не только не сократился, а наоборот вырос.

Позитивные тенденции наблюдаются практически во всех отраслях. Особенно они заметны в тех сферах, которые связаны с получением услуг через интернет — в digital перешло все, что было возможно перенести из офлайна.

Рекордсменом по инновационной активности стали обрабатывающие производства. Переработка продуктов сельского хозяйства (хлопка, шерсти и т.д.) или добытых ископаемых (нефти, природного газа, руды и т.д.) качественно вышла на новый уровень — эта область показывает наивысшее значение роста (21,3%).

Научные организации и вузы пока слабо интегрированы с реальным сектором

Российский и зарубежный опыт показывает, что высшее образование и наука развиваются намного эффективнее при взаимной интеграции. Проще говоря, вузы и научные организации должны иметь общие проекты — причем не только фундаментальные, но и связанные с реальными секторами экономики. О том, что «практика» важна, рассуждают и государственные деятели, и педагоги самого высокого уровня.

Михаил Мокринский, директор школы «Летово» так высказывается о данной тенденции: «Плюс российского образования в системности. Но мы часто буксуем там, где сталкиваемся с современной действительностью, проще говоря, там, где надо изучать речь, а не язык, уметь встраивать теорию в практику, задачи во взаимодействия, творчество в планы».

Научные организации и университеты пока не готовы к плотному синтезу. Совместные с вузами исследовательские проекты в 2020 году были только у 17% организаций, в 2019 году процент был выше — 18,2%.

Больше всего с университетами сотрудничают высокотехнологичные промышленные предприятия — 10,7%.

Большинство россиян считают, что наука повышает уровень жизни

Большинство наших соотечественников считают, что новые открытия и технологии должны делать жизнь людей более комфортной и удобной. 64% респондентов в возрасте от 18 до 65 лет хотели бы использовать в быту роботов-помощников. В числе других фаворитов — дроны, доставляющие покупки, мощные компактные аккумуляторы, генетические тесты, беспилотное такси и микрочипы, отслеживающие показатели здоровья.

В сфере питания инновации наоборот воспринимаются негативно, ассоциируясь с мифами о ГМО: искусственное или культивируемое мясо хотели бы попробовать всего лишь 6% опрошенных.

Статистический сборник «Наука. Технологии. Инновации» составлен в тесной связи с еще одним фундаментальным исследованием ВШЭ — прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это документ стратегического планирования, который определяет наиболее перспективные области развития российских науки и технологий. При его подготовке специалисты использовали более 200 информационных источников и согласовывали данные с профильными министерствами: финансов, здравоохранения, транспорта, промышленности, природных ресурсов и другими.

По существующим оценкам, в развитых странах от 50% до 90% роста ВВП определяет прогресс в области инноваций и технологий — это основной «мотор» развития всех секторов промышленности и сферы услуг. Сейчас в качестве приоритетных направлений для России ученые выделили информационно-коммуникационные технологии, науки о жизни (биотехнологии, медицина и здравоохранение), новые материалы и нанотехнологии, рациональное природопользование, транспортные и космические системы, энергоэффективность и энергосбережение.

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