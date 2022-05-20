Развязанная В.Путиным война против Украины привела к необратимым изменениям в глобальной экономике. Перемены уже начались. По большому счету они не зависят от итогов боевых действий. От сроков их завершения тоже не зависят.

Как и когда закончится война, в данном контексте вообще не важно. Самое главное: ведущие мировые экономики в любом случае больше не будут полагаться на российские энергоресурсы. Этот фактор усугубит обнищание населения РФ, вызванное обвалом рубля и западными санкциями.

Как результат – Россия уже не рассматривается как перспективный рынок сбыта для ведущих производителей потребительских товаров. Начиная от автомобилей и ноутбуков до мобильных телефонов.

Размещение там производства для западных кампаний перестает быть выгодным и в случае отмены санкций. Отменять которые на самом деле нецелесообразно. Даже при условии военного поражения РФ и ее капитуляции.

Турецкий транзитный акцент

Еще в 2012 г. на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме В.Путин отмечал, что свыше 25% своего ВВП Россия получает от продажи на мировом рынке газа, нефти, металлов, леса, других сырьевых товаров.

«Сегодня Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в нее очень сильно – сильнее, чем большинство других стран», — подчеркивал российский президент. Он также признавал складывающуюся «крайне высокую зависимость от импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции».

Спустя 10 лет ситуация не изменилась. Технологическое отставание так и не удалось преодолеть, на глобальном рынке Россия по-прежнему выступает как поставщик сырья.

Спрашивается: как при полном понимании этого расклада адекватный политический лидер мог решиться на военную авантюру в соседней стране? Но в том и дело, что говорить об адекватности здесь не приходится.

Как следует из выступления В.Путина на встрече с российскими олигархами 24 февраля т.г., в день нападения на Украину, он просто не ожидал столь мощных ответных санкций от международного сообщества.

«Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. Мне кажется, наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы», — говорил он.

Иными словами, в Кремле надеялись, что ведущие экономики (в основном европейские) не смогут отказаться от российского сырья.

Тем не менее, после широкомасштабного военного вторжения войск РФ в Украину к европолитикам наконец пришло понимание, насколько опасно иметь в качестве делового партнера дикого и непредсказуемого «русского медведя».

Который много лет уверял, что «энергоресурсы вне политики«, а затем скатился к откровенному газовому шантажу – угрожая европейцам стоимостью газа €2000/м3. Если они окажут поддержку Украине.

Поэтому отказ от российских нефти и газа – практически решенный вопрос. Германия уж приступила к строительству терминалов по перевалке сжиженного газа. Его планируется получать из США и с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что ближневосточные газовые запасы колоссальны и до сих пор используются примерно на 10-20%. Знакомый инженер недавно вернулся из Саудовской Аравии и рассказывал, что саудиты просто сжигают газ на месторождениях, «отапливая небо».

«Им газ не интересен, не хотят с ним возиться. Им и нефти для продажи хватает с головой», — пояснил собеседник «ОстроВа». Очевидно, что уже в ближайшее время эта ситуация в Саудовской Аравии и соседних странах изменится на фоне необходимости замещения российского газа.

Так же очевидно, что европейские правительства и крупные энергоконцерны вернутся к идеям строительства трансконтинентальных газопроводов из ближневосточного региона и Центральной Азии. Ранее эти проекты были отложены по ряду причин, в т.ч. из-за войны в Сирии.

Самый известный из них — Nabucco. Поставки ресурса из Туркмении, Азербайджана и Ирана по этому газопроводу должны обеспечить до 10% всех потребностей европейской экономики.

Также можно вспомнить о транскаспийском газопроводе Trans-Caspian Gas Pipeline, по которому уже готова вся нормативно-правовая база. Проект предусматривает годовую поставку 30 млрд м3 газа в Италию и Австрию из Казахстана и Туркменистана.

Все эти газопроводы пройдут через Турцию, роль которой как транзитера энергоресурсов для ЕС чрезвычайно возрастет. Турция будет получат миллиарды евро и долларов в год за то, что через ее территорию качается газ для Евросоюза.

По другому и быть не может, вывозить весь необходимый объем танкерами в сжиженном виде – не реально. Нужна трубопроводная доставка. Соответственно, транзитный потенциал Украины уменьшится до нуля.

Снова-таки, это абсолютно логично. Ведь статус транзитера Украина в свое время получила благодаря прокачке именно российских энергоресурсов. А раз их больше не будет (на европейском рынке) – то и транзита тоже не будет.

Бессмысленность поставки центральноазиатского газа через Украину в ЕС легко увидеть, просто посмотрев на географическую карту. Итак, те будущие миллиарды долларов и евро, которые получит Турция – это те миллиарды, которых лишится Украина.

Но и она может получить свои дивиденды от построения новых кооперационных цепочек в глобальной экономике. Поскольку очевидно, что западные санкции против России – должны быть всерьез и надолго. То есть, Украина получит, несравнимые с экономическими потерями, геополитические выгоды от ослабления своего агрессивного северного соседа.

Вместо России

«Мы заинтересованы в ослаблении военного потенциала России до такой степени, чтобы она не могла атаковать соседние страны», — заявлял ранее президент США Джозеф Байден, комментируя принятие очередного пакета антироссийских санкций.

При этом надо помнить, что военный потенциал – производная от экономического потенциала. Мощной, хорошо вооруженной армии никогда не будет, если у страны хилая экономика.

Поэтому для решения задачи «чтобы Россия не могла атаковать соседние страны» необходимо ослабление российской экономики в целом. Как отмечалось выше, наиболее мощным ударом для нее станет начавшийся отказ от российских энергоресурсов: нефти, угля и газа.

Вторым по значимости ударом является отказ от инвестиций в Россию. Не их приостановка на период активных боевых действий в Украине, а именно полный и бессрочный отказ. Снова-таки: при любом исходе войны.

Даже если В.Путин или его преемник согласятся на мирный договор. Или подпишут капитуляцию. Неважно, если речь идет о том, чтобы навсегда лишить «русского медведя» его острых клыков – образно говоря.

В таком случае перед западными компаниями, ранее открывшими предприятия в России, стоит вопрос о переносе производства оттуда в другие страны. Для региона СНГ, который большинство глобальных корпораций рассматривает как отдельный рынок, идеальным вариантом становится Украина.

Во-первых, по географическим и экономическим соображениям (недорогая рабочая сила, благоприятный инвестиционный и налоговый режим и т.д.). Во-вторых, по политическим.

Поскольку западные союзники Украины ищут новые возможности для экономической поддержки Украины. А президент Владимир Зеленский поднимает вопрос о предоставлении Украине второго «плана Маршалла» для послевоенной экономической реанимации.

Машиностроительные концерны Siemens (Германия), Caterpillar (США), Komatsu (Япония), автоконцерны Reno (Франция), Daimler и BMW (Германия), корпорации Samsung (Южная Корея), авиаконцерн Boeing (США) – вот далеко не полный список мировых лидеров различных отраслей промышленности, ранее открывших заводы в России. Более подробно с их перечнем можно ознакомиться здесь.

Абсолютно логично ожидать переноса производственных площадок этих компаний из РФ в Украину. И это еще один важный аспект для украинской экономической дипломатии – наряду с вопросами представления финансовой и военной помощи.

Продовольственная лазейка

Повсеместный отказ от российских энергоресурсов – не единственное (хотя и самое главное) последствие путинской военной авантюры в Украине. Практически со 100%-й вероятностью можно предположить отказ целого ряда стран от сотрудничества с РФ в сфере атомной энергетики.

Прежде всего это Финляндия и Чехия. Там на атомных электростанциях установлены реакторы советско-российского дизайна. Очевидно, что они последуют примеру Украины, которая с марта т.г. полностью отказалась от поставок российского ядерного топлива.

Вместо него будут использоваться тепловыделяющие сборки американской корпорации Westinghouse Electric, адаптированные под разработки советских и российских инженеров.

Это позволит уменьшить опасную энергетическую зависимость от государства-агрессора. А заодно снизит его экспортный потенциал в высокотехнологичных (и наиболее доходных) секторах.

Единственным исключением остается агроэкспорт. Здесь Россия безусловно имеет возможность сохранить присутствие на внешних рынках – на фоне беспрецедентного роста мировых цен на продовольствие.

По данным FAO (Всемирной продовольственной организации ООН), еще до начала российского военного вторжения в Украину, в феврале т.г., мировые цены на сельхоз продукцию достигли самого высокого уровня, начиная с 1961 (!) г.

В марте они взлетели еще выше, до 159,3 пункта. Кроме войны в Украине, на рост влияет целый ряд глобальных факторов – именно поэтому в ООН обеспокоены угрозой мирового продовольственного кризиса.

А значит, не стоит ожидать введения зернового эмбарго в отношении России — учитывая, что на нее приходится 20% мирового экспорта пшеницы.

Довольно весомые позиции у РФ и по экспорту других сельхозкультур: кукурузы, сахара, подсолнечного масла и т.д. Что правда, как раз по российскому агроэкспорту ситуация не совсем определенная. После вторжения в Украину правительство РФ запретило экспорт зерна по указанию В.Путина.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Д.Медведев 1 апреля 2022 г. заявил, что «российское продовольствие — тихое, но грозное оружие страны». Таким образом, помимо газового шантажа Кремль прибег к продовольственному шантажу международного сообщества.

По словам Д.Медведева, поставок Западу не будет. Но правда в том, что ЕС и США сами являются крупными мировыми экспортерами пшеницы. И от поставок из РФ никак не зависят.

Покупатели российского зерна – Афганистан, Пакистан, Руанда, Египет, Бенин, Бангладеш, Бурунди, Эфиопия и т.д. Таким образом, путинский режим создает угрозу голода в африканских и азиатских странах, чтобы оказать давление на западных союзников Украины.

Однако подобный шантаж – палка о двух концах. Как отмечалось, США и ЕС сами являются крупнейшими игроками на мировом рынке продовольствия. Поэтому способны справиться с его дефицитом, возникающим по вине России.

Так, глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас 21 апреля анонсировал выделение $170 млрд на программы преодоления продовольственного кризиса в бедных странах и подчеркнул, что «глобальные запасы продовольствия достаточно велики» (и это соответствует действительности).

В то время как сам факт подобного шантажа со стороны Кремля еще больше укрепляет весь остальной мир в необходимости экономической изоляции России – чтобы никак не зависеть от действий ее руководства. Прежде всего в поставках энергоресурсов и продовольствия.

Опять же, в условиях почти полного прекращения высокотехнологичного экспорта и существенного ограничения поставок нефти, газа и угля добровольно отказаться от продаж сельхозпродукции на внешних рынках – значит еще больше усугубить плачевное положение российской экономики.

С учетом того факта, что в последние годы ее доходы от зернового экспорта превышали даже доходы от экспорта оружейного.

Поэтому РФ становится проигравшей стороной абсолютно во всех аспектах внешней торговли и экономической деятельности. Причем окончательно и бесповоротно. Мы же становимся свидетелями построения принципиально новой системы экономических отношений в мире.



Виталий Крымов, «ОстроВ»