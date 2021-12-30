Управляющий Южным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Сергей Лукиян был назначен на должность в июле 2020 года. За это время он вместе с командой сумел добиться успехов в работе как с компаниями, так и частными клиентами, реализовать совместные проекты с муниципальной властью, выполнив многие пожелания жителей.

В беседе с корреспондентом «РИАМО в Подольске» Сергей Лукиян рассказал о самых ярких проектах 2021 года.

Об атмосфере в коллективе и клиентоориентированности

— Как вы оцениваете работу Южного отделения за год?

— Наше отделение выполнило все заданные ключевые бизнес-показатели. Это важно для меня лично как руководителя и для всей нашей команды. В этом году мы также преодолели ряд важных барьеров, например, мы перешагнули отметку в 100 миллиардов рублей по портфелю кредитования юридических лиц.

— Большая ли у вас команда? Кто в нее входит?

— Штатная численность отделения на сегодняшний день составляет 1600 человек. Команда наша молодая — средний возраст сотрудников составляет 38 лет, к нам регулярно приходят новые сотрудники.

В нынешних непростых эпидемиологических условиях мы бережем наших коллег старше 60 лет и женщин в декрете — они работают дистанционно. Мы многое знаем о коварности Covid-19 и не раз поддерживали тяжело больных коллег. Наверное, поэтому процент вакцинировавшихся сотрудников у нас более 93%, остальные же имеют медотвод. Конечно же, мы неукоснительно соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора: все работники носят маски, еженедельно проходят ПЦР-тестирование.

— Работает ли в вашей компании карьерный лифт? Может ли специалист стать руководителем?

— Да, и существуют кейсы, которые наглядно это доказывают. Например, я пришел в Калужское отделение Сбера более 20 лет назад на должность кредитного инспектора. У моих заместителей стаж в банке также более 10 лет. Руководители управлений, подразделений тоже росли по выстроенным карьерным трекам с позиций простых специалистов.

Я стараюсь продвигать по карьерной лестнице тех, кто начинал работать в компании со стартовых позиций. Такой подход мотивирует людей и положительно сказывается на команде из-за преемственности ценностей.

К тому же за годы совместной работы можно лучше узнать характер человека, посмотреть, как он взаимодействует с коллективом, — слаженность в работе важна, поскольку над одной услугой для клиента могут работать сразу несколько подразделений. Разлад здесь недопустим.

Также хочется отметить важность атмосферы в коллективе и клиентоориентированность сотрудников — это два кита, на которых мы строим свою работу.

Девелоперские проекты и сотрудничество с администрацией

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— Какие яркие проекты вам удалось реализовать?

— Наша компания принимала участие во многих проектах. Один из самых значимых — по финансированию слияния двух больших холдингов, ГК «Фито» и «Рост», которые занимаются выращиванием овощей в тепличных хозяйствах. Благодаря слиянию компании удвоили долю на российском рынке овощей, она составила порядка 25%. Продукция компаний представлена во многих регионах, в том числе в Московской области. Ранее мы также финансировали проекты этих и других хозяйств по строительству теплиц.

Отмечу девелоперские проекты. Например, мы профинансировали строительство более 150 тысяч квадратных метров жилья на сумму более 20 миллиардов рублей в Подмосковье. В том числе мы сотрудничали со строительной компанией «Серпухов-реалти», которая возводит микрорайон в Серпухове. Специализированный застройщик «РК-Газсетьсервис» тоже с нашей помощью застраивает микрорайон в Коломне.

— Принимаете ли вы участие в решении проблем с жильем?

— Совместно с администрацией Домодедовского городского округа и СЗ «РК-Газсетьсервис» мы разработали программу по обеспечению врачей жильем. В рамках нее планируется возвести коттеджный поселок, в котором по льготной ипотеке врачам предоставят дома. Глава Домодедовского округа уже представил эту программу губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Планируем в следующем году приступить к ее реализации. Такие задачи стоят перед каждым городским округом, поэтому нам предстоит проработать этот вопрос еще не один раз.

— Как вы взаимодействуете с администрацией Подольска?

— У нас давние налаженные партнерские отношения. Так, в 2021 году мы профинансировали часть управляющих компаний, имеющих проблемы по оплате долгов за поставку газа.

Планируем поддержать проект по модернизации МУП «Подольский троллейбус». Предприятие должно закупить троллейбусы на автономном ходу, которые могут двигаться без линий электропередач на расстояние до 40 километров. Они позволят снизить издержки на прокладку высоковольтных линий передач и в то же время улучшить транспортное сообщение. На разрабатываемый маршрут планируют купить восемь таких троллейбусов.

Помимо прочего, мы планируем взять шефство над усадьбой Плещеево и уже в апреле, на субботнике, привести в порядок ее территорию и парк силами сотрудников.

Надеюсь, что мы будем и в дальнейшем расширять сотрудничество с округами. Мы готовы в силу своих возможностей помогать муниципалитетам — финансировать бюджет, муниципальные компании, участвовать в социальных проектах, оказывать поддержку в благоустройстве и развитии городской среды.

Экология и взаимодействие с местными жителями

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Предоставлено ПАО Сбербанк

— Помогаете ли вы улучшать экологию региона?

— Активная позиция в вопросах экологической и социальной ответственности — часть большой стратегии Сбера по экологическому, социальному и корпоративному управлению.

В частности, в ходе акции «Аллея знаний» в октябре 2021 года компания вместе со школьниками посадила более 600 деревьев в Воскресенске и Чехове, на очереди — другие города Подмосковья. До 2023 года Сбер планирует высадить более 1 миллиона деревьев в 46 регионах страны. Также для учеников этих школ эксперты из числа наших сотрудников провели экоуроки, на которых рассказали о бережном отношении к природе.

Стоит отметить наш проект Cardless Salary: в его рамках для наших предприятий-клиентов мы выпускаем виртуальные зарплатные дебетовые карты.

Бухгалтер может в течение 10 минут открыть такую карту в программе и сразу же перечислить на нее средства, визит в банк за «пластиком» не нужен.

У виртуальных карт все реквизиты — номер карты, срок действия, CVV-код и номер счета — хранятся в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». К проекту Cardless Salary мы уже подключили более 50 предприятий и вместе с ними отрабатываем технологию, чтобы сделать сервис удобнее.

Виртуальная карта всегда находится в руках владельца, в этом ее преимущество. Ее данные недоступны для мошенников. Совершать покупки без предъявления карты и ввода PIN-кода намного безопаснее — никто не видит данных карты, а бесконтактная технология защищает от двойных списаний, ведь после оплаты покупки терминал подает звуковой сигнал и отключается автоматически. К тому же, отказ от пластика способствует улучшению экологической ситуации на планете.

Также благодаря привлечению средств Сбера в 2021 году завершилась реконструкция канализационной насосной станции №5, а канализационные стоки перевели из микрорайона Львовский, поселков МИС, Молодежный, Романцево и северо-восточной части микрорайона Климовск на подольские очистные сооружения. Эти преобразования положительно повлияли на экологию и чистоту бассейна Волги.

В 2022 году мы планируем продолжить сотрудничество с МУП «Водоканал» Подольска по реализации ряда проектов.

— О чем чаще всего компанию просят местные жители?

— Как правило, люди через депутатов просят установить банкоматы в том или ином районе. Ни одна просьба не остается без внимания. В частности, в этом году мы расширили банкоматную сеть в Подольске в микрорайонах Южный, Силикатная-2. Мы постоянно следим за целесообразностью установки банкоматов: например, в деревне Лопатино Ленинского городского округа мы недавно установили второй банкомат по просьбе депутатов, а в другом районе решили отказать в установке из-за низкого потока клиентов.

Однако мы идем людям навстречу и предлагаем услугу CashOut. Например, в поселке Быково в частном магазине теперь можно снять с карты до 5000 рублей в сутки на кассе через POS-терминал при совершении покупки. Эту услугу предоставляют в небольших населенных пунктах, где нет филиалов банков, а установить банкомат невозможно в силу невысокой нагрузки или проблем с безопасностью. Также в торговых точках – партнерах банка через POS-терминал можно оплачивать коммунальные платежи без комиссии и даже покупать товары в рассрочку без визита в банк, если покупатель является зарплатным клиентом Сбера. Предпринимателям выгодно устанавливать такие терминалы, поскольку стоимость услуги эквайринга снижается.

В настоящее время только на юге Московской области мы уже открыли более 100 пунктов с POS-терминалами в 14 округах и планируем продолжать эту работу.

— Какие благотворительные проекты вы поддерживаете?

— В течение года мы активно сотрудничаем с социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и помогаем многодетным семьям. Недавно мы отвезли новогодние подарки детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в Луховицы и Ступино. Активно помогаем отделению сестринского ухода в Подольске. Можно сказать, что это наши подшефные учреждения. Товары закупаем на основе просьб медперсонала и ребят: как правило, мы привозим фрукты, сладкие подарки, предметы гигиены. Средства на благотворительность идут не только из бюджета банка: в благотворительных проектах активно участвуют и сами сотрудники.

Развитие филиальной сети

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Пресс-служба ПАО Сбербанк

— Есть ли у вас планы по развитию сети филиалов?

— Практика показала, что опорная филиальная сеть необходима. Мы регулярно проверяем востребованность филиалов у населения и постоянно корректируем свое присутствие в районах.

Из-за пандемии Covid-19 многие предпочли онлайн-обслуживание, и клиентский поток в некоторых филиалах сократился на 10-50%. Поэтому мы закрыли два дополнительных офиса в Подольске: один по адресу Большая Зеленовская, 62/2 (дополнительный офис №9040/01844), другой — по адресу Красногвардейский бульвар, 27/2 (дополнительный офис №9040/01848). Клиентов первого распределили по трем дублирующим филиалам, находящимся в шаговой доступности, — на улицах Февральской, Свердлова и Кирова. Во втором случае в микрорайоне Кузнечики остались еще два филиала.

— Будете ли вы обновлять офисы?

— В прошлом году у нас поменялся бренд — мы стали группой Сбер, и это повлияло на внешний облик филиальной сети. Впервые в Подмосковье в Подольске появился офис нового формата на Февральской улице, 57. Теперь это современная, комфортная территория с открытым, безбарьерным и трансформируемым пространством, где все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса.

Мы ушли от официально-делового стиля: сотрудники в зале работают в джинсах и брендированных толстовках. Универсальные менеджеры Сбера помогают разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию, а все кассовые операции выполняет электронный кассир.

В офисах представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц: открытие вкладов и карт, денежные переводы, кредитование, обмен валюты.

В зоне самообслуживания установлены современные многофункциональные банкоматы нового поколения. Их функционал расширен — например, они распознают голос клиента и понимают, с какой целью он пришел в офис.

В специально оборудованных зонах можно протестировать «умные» устройства от SberDevices, подключить сервисы экосистемы Сбера, завести SIM-карту, зарядить телефон, отправить посылку или получить заказ из «СберМегаМаркета» или другого интернет-магазина через пункт выдачи заказов «СберЛогистики».

После тестирования первого филиала мы запустим поэтапную реконструкцию всей сети. Пока обновленный офис, но с немного меньшим функционалом мы открыли в микрорайоне Ожерелье города Каширы.

Также в 2022 году мы планируем реконструировать центральный офис, находящийся по адресу улица Кирова, 21 в Подольске. Мы внедрим там новый формат как на рабочих местах сотрудников, так и в местах общения с клиентами. Планируем сегментировать офис на зоны работы с крупным, средним и малым бизнесом. Мы уже приняли в 2021 году ключевые решения по этому направлению, теперь переходим на этап проектирования.

— Как развивается онлайн-обслуживание клиентов?

— Многие наши клиенты сегодня перешли полностью в онлайн и считают, что банк в телефоне — это очень удобно. И если раньше люди приходили в офис для получения карточки или погашения кредита, то теперь и это можно сделать в приложении.

Более того, онлайн представлены все наши сервисы, которые объединены в единую экосистему, где помимо услуг банка есть доставка еды и продуктов, электронная коммерция, работа, развлечения, мобильная связь и многое другое.

Это тренд современности: объединение продуктов в экосистему позволяет клиентам получить услуги удобно, недорого и быстро.

Кроме того, у нас появилась специальная подписка «СберПрайм+», объединяющая сразу несколько сервисов и позволяющая получать специальные скидки и бонусы.

— Что можете пожелать жителям Подольска накануне Нового года?

— Желаю здоровья. Будьте внимательны к себе и своим близким, берегите себя, и пусть все получается!