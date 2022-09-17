Самарканд встречал участников саммита Шанхайской организации сотрудничества при полном параде. Если городу не в первой оказываться в эпицентре событий, все же он находился в сердце Великого шелкового пути, то вот для построенного с нуля туристического центра Silk road это была проверка на прочность. Кстати, пройдена она безупречно. Встречу лидеров стран «семьи ШОС» назвали исторической еще до ее начала. По сути, так и оказалось. На этом саммите прозвучало много поворотных решений, которые определенно выводят сотрудничество на новый уровень.

Единство в многообразии. Так можно охарактеризовать собравшийся круг лидеров ряда стран. Разницу в подходах можно было заметить еще с первых минут. Трап самолета президента России, к примеру, сразу бросился в глаза из-за нестандартного купола – то ли защищающего от дождя, то ли от угроз безопасности. Такие меры предосторожности, безусловно, были понятны без слов, их всецело оправдывала ситуация на международной арене. У председателя КНР Си Цзипьпина меры предосторожности были иного формата – вся делегация, включая лидера, прилетела в медицинских масках. Дань противоковидным мерам. Для председателя КНР после пандемии это была первая зарубежная поездка.

Так сложились звезды над Самаркандом, что саммит и государственный визит в Узбекистан совместили в одну поездку. Собственно, поэтому по протоколу лидера КНР в аэропорту встретил сам Шавкат Мирзиёев, остальных же участников-делегатов приветствовал премьер-министр Абдулла Арипов.

Единственно правильный способ

Это рекорд, такое происходит впервые за историю ШОС, – так сказали про количество подписанных документов – всего 44 соглашения, концепции и программы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также озвучил ряд важных приоритетов.

Для Узбекистана в рамках этого саммита одной из важных договоренностей стал документ о создании дороги через Китай, южные города Кыргызстана и с конечной точкой в нашей стране. Транспортный коридор в перспективе откроет государствам рынки Юго-Восточной и Западной Азии.

С Россией подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Проведены перспективные переговоры с лидерами Монголии, Китая, Пакистана, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Кыргызстана, Турции, Индии. И, конечно, главным аккордом стала Самаркандская декларация совета глав государств-членов ШОС.

Плодотворными были встречи и переговоры других государственных деятелей. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что этот саммит еще раз продемонстрировал сильное стремление государств-членов организации к углублению сотрудничества.

«В настоящее время мировая экономика сталкивается со многими трудностями и вызовами. В этой ситуации государства-члены ШОС сошлись во мнении, что единственно правильный способ противостоять вызовам — это противостоять им лицом к лицу, укреплять сотрудничество, способствовать собственному развитию и превращать вызовы в возможности. Документы о сотрудничестве, достигнутые на Самаркандском саммите, превзошли документы предыдущих встреч и открыли множество новых направлений сотрудничества», – почеркнул Чжан Мин.

Значимость, актуальность и востребованность сотрудничества на платформе ШОС, особенно на фоне нестабильной ситуации в мире, отметили все участники встречи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув безупречную организацию саммита, также сделал акцент и на укрепление региональной безопасности, а также борьбу с киберпреступностью. «На мой взгляд, ШОС – самая успешная организация из всех существующих в мире», – сказал лидер Казахстана.

Шире круг архитекторов мира

Уже можно сказать точно – состав ШОС будет расширяться. Так, в рамках саммита подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС. Ему предстоит ратифицировать более 40 документов организации. О перспективах вступления Ирана в ШОС ранее рассказал доцент УМЭД Рустам Махмудов.

На этом саммите пять стран получили статус партнера по диалогу. Среди них – Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.

«Мы наблюдаем начало трансформации ШОС от региональной структуры к платформе межрегионального взаимодействия и это вполне отражает нынешние тенденции регионализации в мире», – прокомментировал это расширение Шерзод Асадов на брифинге для СМИ.

На встрече присутствовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как главы делегаций государств – членов ШОС; президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух как главы делегаций государств – наблюдателей в организации; президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве гостей председательствующей стороны.

В рамках саммита объявлено еще одно историческое решение о начале процедуры по предоставлению статуса полноправного члена организации Беларуси. Этот процесс далеко не стремительный. Страна с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015-го – наблюдателем. Этого времени, по мнению президента Александра Лукашенко, было достаточно, «чтобы сопоставить цели и задачи ШОС и государства, а также убедиться в собственных силах и возможностях».

Александр Лукашенко в своем выступлении отметил, что ШОС представляет реальную площадку для равноправного уважительного диалога, а «Шанхайский дух» и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира.

От ШОС Беларусь ожидает технологической и промышленной кооперации, развития «зеленой» экономики, устранение торговых барьеров и других возможностей. В свою очередь президент этой страны предложил участие Беларуси в обеспечении продовольственной безопасности «семьи ШОС», рассказал о приоритетах сферы медицины, а также инициировал рассмотреть возможность проведения комплексных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 году и по зимним – в 2026 году.

Территория мира

До начала саммита эксперты неоднократно замечали, что Шанхайская организация сотрудничества – не военный блок. В приоритете здесь в основном экономическое, социальное и культурно-гуманитарное сотрудничество. Однако неспокойная ситуация за многие километры от конгресс-центра не могла остаться вне поля зрения.

Саммит ШОС по времени его проведения совпал с серией военных столкновений. За несколько дней до начала мероприятия стало известно, что президент Армении Никол Пашинян не посетит Самарканд из-за обострившегося конфликта с Азербайджаном.

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана выступали с речами на фоне напряженной ситуации вблизи границы этих государств. Позже их двустороння встреча все же состоялась, где стороны договорились о прекращении огня.

Президент РФ затронул ситуацию с Украиной, но уже на пресс-брифинге для российских СМИ. Его же выступление на саммите было посвящено как «экономическому эгоизму» и санкциям, так и возможностям для расширения сотрудничества на площадке ШОС.

«Шанс Остаться Суверенными»

Именно так произвольно в своем выступлении расшифровал аббревиатуру Шанхайской организации сотрудничества директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев. Представитель РАТС рассказал о большой работе для обеспечения безопасности.

Безусловно, любые угрозы суверенитету вызывают разумную обеспокоенность. Однако ситуацию держат под контролем. В результате слаженной работы в 2021 году на территории стран ШОС террористических актов не допущено, акцентировал внимание собравшихся Руслан Мирзаев.

Дальше следовал набор статистических сведений, которые по своему содержанию как нельзя лучше говорят о том, что руку с пульса вопросов безопасности снимать не намерены:

«Совместными усилиями пресечена деятельность свыше 60 ячеек законспирированных международных террористических организаций, задержаны полторы тысячи членов и пособников, благодаря чему предотвращено более 40 терактов, свыше 400 преступлений террористического характера, вскрыта и прекращена деятельность 26 каналов финансирования, 74 каналов незаконного оборота оружия, в интернете заблокировано около 240 тысяч ресурсов террористических организаций. ШОС создавалась на основе анализа ситуации в мире, сложившейся в конце прошлого века и в третье тысячелетие мы вступали с надеждой, что мир станет безопаснее».

За этими данными следовала логичное продолжение – необходимы новые подходы. Руслан Мирзаев сравнил практику борьбы с международным терроризмом по эффективности со стрижкой газона. А для сокрушения потенциала международного терроризма и пресечения тенденций роста радикализма, по мнению специалиста, важно принять комплекс совместных действенных мер, чтобы не допустить вовлечение молодежи в экстремизм.

Он также подчеркнул, что за экстремистами стоят так называемые «центры психологической операции», которые применяют программы идеологических диверсий по расколу общества, формированию радикальных настроений. Как вариант решения руководитель исполкома РАТС предложил «наступательное воздействие на «мозговые центры» нарушителей порядка, то есть принятие мер, направленных на их разоблачение и дискредитацию. По его словам, это позволит «размагнитить наэлектризованные идеологии экстремизма».

Не оставлять один на один с проблемами

Участники саммита неоднократно затрагивали вопросы, связанные с Афганистаном. Глава исполкома РАТС охарактеризовал ситуацию в этом государстве как «стабильно напряженную». Предложенные меры поддержки соседней с Узбекистаном страны охватывали больше вопросы экономической и гуманитарной помощи.

Президент Узбекистана в своей речи также озвучил приоритеты по этому вопросу: «Мы не должны оставлять Афганистан один на один с их проблемами», – сказал Шавкат Мирзиёев и предложил создание гуманитарного фонда для помощи Афганистану, средства которого направят на решение социально-гуманитарных вопросов.

При этом, государства-члены в Самаркандской декларации отметили, что считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. Наряду с этим, они также выступили за продолжение усилий по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Эстафета переходит к Индии

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин сказал, что саммит является первым заседанием совета глав государств-членов ШОС, которое проводится в очной форме за последние два года. Главы государств провели конструктивный обмен мнениями по основным международным и региональным вопросам и планам развития ШОС.

Завершение саммита в Самарканде – это открытие новой страницы сотрудничества между странами-участницами ШОС в рамках подписанных документов. В свою очередь министр иностранных дел Владимир Норов, подводя итоги мероприятия, также не ставил точку в графике международных встреч в этом городе:

«Проведение саммита ШОС в Самарканде открывает череду важных форумов, в их числе – 25-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН».

Узбекистан примет ее впервые.

А следующее заседание глав государств-членов ШОС состоится в Индии. По итогам Самаркандского саммита принято решение о переходе очередного председательства к этой стране. Соответственно, в 2023 году лидеры стран соберутся там, чтобы обсудить итоги и промежуточные результаты достигнутых договоренностей в Самарканде.

Юлианна Мороз

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