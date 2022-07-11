Юношеская сборная Украины по футзалу, досрочно выигравшая отборочный раунд чемпионата Европы по футзалу среди команд U19 в молдавском Чореску, одержала победу и в своем заключительном, третьем матче.

Подопечные Виталия Одегова не оставили шансов хозяевам поля молованам — 5:0, передает Укринформ.

В своих предыдущих поединках сборная Украины уверенно обыграла Андорру (10:2) и Бельгию (11:0).

Итоговое положение команд в отборочной группе 6: Украина — 9 очков, Бельгия — 6, Андорра — 3, Молдова — 0.

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Финальная часть Евро-2022 (U19) по футзалу будет проходить 3-10 сентября в испанском городе Хаэн. Компанию сборной Испании составили Италия, Португалия, Франция, Польша, Румыния, Хорватия и Украина.

Фото: futsal.com.ua.