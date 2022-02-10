Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала очередной рейтинг национальных сборных — первый в 2022 году.

Украина занимает в списке 27-е место, потеряв две позиции, передает Укринформ.

«Сине-желтые» имебт 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций Шотландия занимает в реестре 40-е место (-2). Еще два оппонента в ЛН, Ирландия и Армения, находятся на 49-й (-2) и 92-й (0) позициях соответственно.

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Рейтинг ФИФА на 10.02.2022:

1. Бельгия — 1828,45 балла

2. Бразилия — 1823,42

3. Франция — 1786,15

4. Аргентина — 1766,99

5. Англия — 1755,52

6. Италия — 1740,77

7. Испания — 1704,75

8. Португалия — 1660,25

9. Дания — 1654,54

10. Нидерланды — 1653,73

…27. УКРАИНА — 1535,08.

Фото: uaf.ua.