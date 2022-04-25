Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, ранее оскорбивший россиян, которые критиковали покинувших страну артистов, заявил в интервью Ксении Собчак, что был бы не против когда-нибудь возвратиться на родину. Сам Макаревич, как и Собчак, сейчас находится в Израиле.

«Я бы, во всяком случае, хотел, чтобы, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда, это не было отягощено дурацкими дополнительными проблемами».

Напомним, что музыкант грубо высказывался в адрес россиян, критикующих звезд, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине. Именно эти артисты ассоциируются у него с Россией, а не жители страны, их критикующие. Как писал Ruposters, после заявлений Макаревича концерты «Машины времени» в России отменили.

Отметим, что супруга артиста, Эйнат Кояйн, заявила, что они с мужем не считают нужным оформлять своему новорожденному сыну российское гражданство.

«Считаю, что настоящий еврей должен жить в Израиле», — сказала жена рок-музыканта.

При этом разговаривать с сыном она собирается на русском языке.