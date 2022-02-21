Бизнес ,

21 фев, 20:21

0

«Сбер» заинтересовался покупкой онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» у X5 Group

«Сбер» может приобрести у X5 Group онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток». Компании сообщили, что ведут переговоры о его вхождении в состав маркетплейса «СберМегаМаркет». Аналитики оценивали стоимость сервиса в 15–20 млрд руб.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Крупнейший по обороту российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») обсуждает со «Сбером» возможную продажу сервиса онлайн-доставки «Vprok.ru Перекресток». Компании сообщили о намерении расширить совместное сотрудничество в области электронной коммерции. В рамках этой сделки сервис «Vprok.ru Перекресток» может быть «присоединен к бизнесу электронной коммерции «Сбера» и будет развиваться внутри его экосистемы как часть маркетплейса «СберМегаМаркет», указано в совместном заявлении компаний.

Возможную стоимость и другие детали сделки компании не раскрывают, о результатах переговоров обещая сообщить дополнительно. В январе аналитики «Ренессанс Капитала» оценивали стоимость бизнеса экспресс-доставки X5 Group в 35–45 млрд руб., а Vprok.ru — в 15–20 млрд руб.

«Vprok.ru Перекресток» создавался как дополнительный сервис для клиентов сети «Перекресток», и со временем онлайн-гипермаркет превратился в самостоятельную бизнес-единицу в составе Х5, пояснил РБК через представителя главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман. «Дальнейшее развитие этого бизнеса лежит в области создания полноценного маркетплейса», — говорит он.

X5 Group активно искала партнера для развития онлайн-гипермаркета, добавляет Шехтерман. По его словам, компания решила сфокусироваться на развитии различных каналов экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», которые быстро растут и экономика которых позволяет ретейлеру эффективно участвовать в цифровой гонке.

В июне 2021 года X5 Group выделила онлайн-бизнес в отдельную структуру: в него вошли онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток», «Около» и сервисы экспресс-доставки из «Пятёрочки» и «Перекрестка». У экспресс-доставки общий товарооборот (GMV), как ранее сообщала X5 Group в своей отчетности, вырос в 2021 году в четыре раза по сравнению с годом ранее и достигла 30,8 млрд руб., количество заказов также выросло в четыре раза и составило почти 19,2 млн. Товарооборот «Vprok.ru Перекресток» рос более низкими темпами: в том же периоде он увеличился на 42,7%, до 22 млрд руб., количество заказов составило 4,7 млн (+ 30,1%).