В Штатах уверены, что санкции уже повлияли на экономику России, по этой причине Кремль испытывает недостаток средств на ведение войны. Об этом заявил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О’Брайен.

«Мы считаем, что Россия потратила более $80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс — возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны», — заявил он.

Он также добавил, что из $630 млрд российских средств на банковских счетах, $300 млрд заморожены и РФ тратит остальные.

Теперь России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны, как и импортировать эту продукцию — по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%.

По подсчетам аналитиков США, в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%, а к 2030 году — на 20%.

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Впрочем, в Центробанке РФ довольно спокойны и вчера решили сохранить на прежнем уровне ключевую ставку — 7,5% годовых. Однако при этом ЦБ отметил, что в РФ из-за мобилизации «во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы».

Напомним, в пятницу Совет Евросоюза ввел девятый пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию.