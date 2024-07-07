Самолет скандального премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вылетел в Китай. Это произошло после визитов политика в Украину, РФ и Азербайджан.

Как сообщает венгерский портал 444 со ссылкой на данные сервисов радиолокационного слежения, борт сядет в Пекине в понедельник, 8 июля. По информации издания, военно-правительственный самолет Dassault Falcom 7X направлялся из Будапешта в Пекин. Вероятно, на борту находится Виктор Орбан.

Издание обратилось в канцелярию Орбана с просьбой о комментарии касательно вероятного визита в Китай. Ответа пока нет.

Читайте также:

«Мирное» турне Орбана — что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл 5 июля в Москву после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Орбан назвал встречу с Путиным «особенной» и заявил, что «Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной».

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой визит Орбана. Там заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

«Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — добавили в ведомстве.

Сегодня же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал «мирные шаги» по Украине на следующей неделе. Также он посоветовал политикам «пристегнуть ремни» .

Вас также могут заинтересовать новости:

Источник