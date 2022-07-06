За четыре месяца после начала полномасштабной войны Украине удалось экспортировать только 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствуют данные Комитета по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ.

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До 24 февраля страна экспортировала 4−5 млн тонн зерна ежемесячно через свои морские порты.

«Невозможность экспорта из Украины урожаев прошлого и этого года, уменьшение площадей под озимыми и яровыми зерновыми культурами и далее повлечет за собой рост мировых цен на продукты питания, а последствия продовольственного кризиса в результате действий агрессора мир будет ощущать еще годами», — говорится в сообщении.

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В Комитете отметили, что Украина уже много лет принимает участие в обеспечении продовольственной безопасности мира, экспортируя большую часть урожая зерновых в страны Европы, Азии и Африки.

На данный момент нет возможности найти альтернативу довоенным объемам поставок на мировой рынок продуктов питания из Украины и быстро заменить украинскую сельскохозяйственную продукцию другими производителями.

В Комитете подчеркнули, что это невозможно будет сделать даже в перспективе ближайших 3−5 лет.

Напомним

Российские оккупанты, кроме грабежа 500 тыс. зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей, а также украли у украинских аграриев сельскохозяйственную технику.

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