По состоянию на 26 июля 2022 года международная финансовая помощь Украине достигла почти $13 млрд, но этого было недостаточно для компенсации утечки из страны валюты. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль 2022 года.

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«Международная финансовая помощь стала весомым источником валютных поступлений в страну. Общий объем такой помощи во II квартале составил $6,5 млрд, а с начала полномасштабной войны — почти $13 млрд (по состоянию на 26 июня 2022)», — говорится в документе.

Финансовая помощь

Значительная часть этой помощи поступает в виде грантов, что вместе со стойкими переводами, запретом на вывод дивидендов и сокращением реинвестированных доходов позволило свести текущий счет со значительным профицитом.

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Однако общего объема международной помощи было недостаточно для компенсации оттока валюты из страны, сформированного прежде всего увеличением наличных вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам (в частности, из-за логистических трудностей и нежелания экспортеров заводить выручку в страну).

В результате валютный рынок балансировался интервенциями НБУ, поэтому резервы в течение второго квартала уменьшились на $5,3 млрд — до $22,8 млрд.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что до конца года Украина получит еще около $20 млрд помощи и поддержки международных партнеров.

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