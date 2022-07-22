Что сейчас происходит с главными криптовалютами и в чем причина падения

Корреляция между криптовалютным и фондовым рынком становится очень заметной. Куда идет фондовый рынок и мировая экономика, туда идет и крипта. Такие институциональные инвесторы, как банк Goldman Sachs, начинают выдавать кредиты под криптовалюту, все больше других институциональных фондов приходят в криптосферу. На каждом из этих рынков есть два цикла, которые сменяют друг друга: «бычий» и «медвежий».

«Бычий» цикл обещает инвесторам максимально благоприятные условия. Люди инвестируют в рынок, он растет. Например, с 2019 года для биткоина начался «бычий» цикл – он продолжался вплоть до 2021 года, вырос на почти 2000%.

«Медвежий» цикл характеризуется спадом. Такие активы, как биткоин, теряют примерно 80–90% стоимости. Сейчас мы находимся в красной зоне, но позже цена снова будет расти.

Приход «медвежьего» цикла потребовался, чтобы разгрузить «надутый» рынок. Он должен был наступить раньше, но этому помешала пандемия коронавируса, сильно ударившая по мировой экономике. Произошел резкий спад всех активов: падал фондовый рынок, а за ним и криптовалютный, инвесторы паниковали. Тогда федеральная резервная система США начала печатать доллары в больших объемах и наводнила рынок деньгами.

Летом 2021 года мы увидели рост биткоина на 140%, так же рос и фондовый рынок. Однако сейчас нужно погасить инфляцию, ведь многие фиатные деньги выпустили в эмиссию и раздали людям. Кроме того, недавно появились новости о том, что ФРС увеличила процентную ставку, то есть начала «душить» рынок, что также привело к наступлению «медвежьего» цикла, или так называемой рецессии.

Биткоин уже упал на 74% от своего пикового значения, значит, мы недалеко от дна рынка. После чего начнем расти. Сейчас золотое время, ведь инвесторы паникуют, продают активы, а их на самом деле нужно скупать. Через несколько лет мы увидим много новых криптомиллионеров и криптомиллиардеров, которые не побоялись инвестировать сегодня.

Почему политика ФРС США влияет на падение BTC и ETH

Существует прямая корреляция между фиатным долларом и криптовалютами. Доллар считается самой сильной мировой валютой. Посмотрев на индекс доллара, можно увидеть, что он никогда не был таким сильным, как сейчас. ФРС США делает все возможное, чтобы побороть инфляцию. Они обещают плавно приземлять рынок, чтобы нормализовать экономику. Однако возникают сомнения в их способности справиться с планом без резкой рецессии. На прошедшем заседании ФРС подняла ставку на 75 базисных пунктов – впервые за 30 лет.

Инвесторы паникуют, наблюдая за фондовым рынком, который находится в красной зоне, и это влияет на биткоин, эфир и другую крипту, поскольку существует корреляция между фондовым рынком и криптовалютным.

Воздействие цены биткоина на эфир объясняется инструментом биткоин-доминации. Он показывает, сколько процентов капитализации рынка сосредоточено именно в биткоине. Отток денег из биткоина идет в альткоины. Первый альткоин – эфир, а дальше все остальные.

Какие еще есть причины падения главных криптовалют

Все видели новости, что Китай или другая страна запретили криптовалюту – вроде бы из-за этого рынок падал. На самом деле эти новости лишь частично объясняли логику того, почему цена на криптовалюту может снижаться.

Маркетмейкеры начали атаковать рынок из-за стейблкоинов. Поскольку большинство этих стейблкоинов являются алгоритмическими, у них есть недостатки. Например, ситуация с проектом Luna Foundation и их стейблкоином Terra (UST). Нашли уязвимость и скомкали монету. Началась паника среди инвесторов, ведь это впервые так обрушивается стейблкоин – цена упала на 99% после его отвязки от доллара.

Все, кто держал свои средства в якобы электронном долларе, начали их терять. Происходили манипуляции с тезером (USDT). Самый большой стейблкоин моментами проседал на 5%, а это немало. Затем последовала атака на стейблкоин трона (USDD). Его владелец Джастин Сан заявил, что стейблкоин будет обеспечен минимум на 130%. Но, как показывает практика, даже такие стейблкоины можно атаковать.

Из-за таких атак люди паникуют и не знают, в какой валюте держать активы. Учитывая количество запросов о биткоине в Google, он вызывает необычайный интерес. На это есть причины: все больше людей понимает, что цены на криптоактивы привлекательны, а биткоин – полностью децентрализованная криптовалюта и единственный на 2022 год дефляционный инструмент, потому что у него ограничена эмиссия.

Что сейчас делают банки? Если вкладывать на депозитный счет средства в валюте, они еще взимают 1% годовых. Инфляция доллара уже составляла 8,6%, а это огромные деньги для миллиардеров. Теперь они думают: куда перенести из фиата свои средства? А поскольку биткоин – дефляционный инструмент, там можно укрыться от инфляции.

Даже у золота есть инфляция и риски. А для уничтожения биткоина нужно, чтобы по всему миру пропал интернет – для этого должен случиться апокалипсис.

Следует ли ожидать падения BTC ниже $10 000

Коррекции на биткоине всегда варьируются от 80% до 90%. Если возьмем 90% падения, то цена биткоина будет составлять $7000. Этот сценарий в целом возможен, но только из-за манипуляции «китов». У биткоина мало шансов упасть до $10 000 и ниже. Такая возможность всегда есть, но стоит расценивать это как манипуляцию, чтобы «большие руки» докупили биткоин у «слабых рук» (новеньких на рынке), которые будут сбрасывать криптовалюту.

Так как ФРС США ужесточает правила на фондовом рынке, это приведет к еще большему падению всего рынка. Но зоны ниже $20 000 являются лучшими для накопления криптовалюты. После «медвежьего» рынка, который может продлиться до конца этого года, начнется «бычий».

Означает ли падение биткоина крах для всего рынка криптоактивов

Опасения по поводу краха фондового и крипторинков бесполезны, ведь крах приходит спонтанно, как это было с ипотечным кризисом в 2008 году. Мировая экономика изменится, повлияв на биткоин и эфир.

Мы видели ситуации с такими проектами, как Ripple (XRP) или BNB. У рынка уже есть регуляторы – комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC заинтересовались тем, правильно ли распределили средства на частном раунде, все ли правильно документально относительно BNB. Так была обнаружена манипуляция в виде пролива BNB, когда он резко упал на $200. Затем его быстро откупили. С 2020 года SEC ведут суд против проекта Ripple – процесс будет продолжаться еще неизвестно сколько, а цена токена уже упала до менее $1.

Такие манипуляции происходят со всеми криптовалютами, кроме биткоина. Это объясняется тем, что каждая криптовалюта привязана к учредителю. За биткоином никто не закреплен, именно поэтому он считается сильнейшей и безопасной криптовалютой.

95% криптовалют на рынке – никому не нужные проекты, раздуваемые инфлюэнсерами. Только 5% действительно дают решение определенных проблем. В качестве базовых активов рекомендуем держать биткоин и эфир, а альткоины подбирать очень тщательно. Если, например, биткоин падает на 30%, то альткоины упадут на 60%, а некоторые вообще могут не выдержать этого падения. Если биткоин растет на 30%, то альткоины могут показать рост в 60–80%. Они считаются более рискованными, но на них и заработать можно гораздо больше, если пользоваться правилами риск-менеджмента.

Снизится ли доверие к цифровым активам после прыжков

Такие скачки адекватны крипторынку, но, возможно, из-за них люди потеряют веру в альткоины. Утратить веру в биткоин невозможно. Учитывая рост инфляции, держать средства в фиате небезопасно. Для тех, кто сэкономил $1000 при инфляции в 8%, сгорят копейки. Но если иметь в активах миллиарды, при тех же условиях сгорят миллионы.

Следует ли ожидать возвращения BTC до отметки $35 000+, а ETH — до $3000+

На следующем «бычьем» рынке ожидаем биткоин на отметке до $100 000. Аналогично ожидается значительный рост эфира, ведь это платформа, на которой запускается большинство криптовалют. Это только вопрос времени.

Уже сейчас, когда биткоин находится на отметке $20 000, есть панические настроения на рынке. Если он пойдет ниже, новости будут переполнены сообщениями: «криптовалюта заскамится», «это все было мыльным пузырем».

Это делается для того, чтобы посеять панику. В 2021 году биткоин достигал $66 000. Распространялись сообщения о росте курса до $100 000. Это все делалось для того, чтобы люди скупали биткоин – у тех, кто купил его по гораздо более низкой цене. Это игра больших игроков на рынке.

Что следует и не стоит делать криптоинвесторам в период нестабильности BTC и ETH?

1. Не стоит смотреть новости.

2. Следует проработать стратегию торговли.

3. Разделите баланс для инвестиции в крипту на несколько частей и используйте меру снижения цены на криптоактивы.

4. Не надейтесь, что поймаете дно рынка, ведь это вопрос удачи.

5. Не стоит переживать о том, что криптовалюта может упасть и никогда не восстановиться.

К примеру, я сейчас на 30% своего баланса уже в позициях. Когда биткоин подошел к $17 000, я еще докупился на 10%. Когда он дойдет до $15 000, закуплюсь еще. Такая стратегия более выгодна, чем зайти сейчас на все 100%, когда биткоин стоит $20 000, ведь есть шанс того, что он достигнет $10 000 или ниже. Это рискованно – могут не выдержать нервы.

Называть ситуацию на рынке концом эпохи биткоина нецелесообразно. Эта криптовалюта появилась после ипотечного кризиса 2008 года и стала первым дефляционным инструментом на рынке. Доверие к нему растет, а значит, будущее – за цифровыми активами, в частности именно за биткоином.

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