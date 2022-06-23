Азиатские рынки немного оправились утром 23 июня от падения предыдущего дня, в то время как нефть увеличила потери после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признал, что крупнейшая мировая экономика может погрузиться в рецессию, поскольку американский финрегулятор повышает процентные ставки для борьбы с безудержной инфляцией, передаëт France-Presse (AFP).

Стремительный рост цен и борьба центральных банков за их сдерживание вызвали близкие к паническим настроения на мировых торговых площадках, в то время как инвесторам приходится иметь дело с неопределëнностью, вызванной геополитическим кризисом вокруг Украины. Мировая экономика

может столкнуться с новым спадом из-за резкого увеличения стоимости заимствований и зашкаливающей инфляции, которая в некоторых странах находится на десятилетних максимумах, отмечает французское информагентство.

Указав, что экономика США достаточно сильна для дальнейшего роста процентных ставок, Пауэлл добавил:

«Откровенно говоря, события последних нескольких месяцев по всему миру затруднили нам достижение того, чего мы хотим, а именно — двухпроцентной инфляции».

Он также предупредил:

«Инфляция явно неожиданно выросла за последний год, и возможны дальнейшие сюрпризы».

ФРС в этом месяце повысила ставки на 75 базисных пунктов и, как ожидается, сделает то же самое в июле, при этом некоторые наблюдатели предсказывают ещë два таких шага до конца текущего года.

После дня колебаний Уолл-стрит закрылся в минувшую среду на отрицательной территории, хотя и не достиг больших ранних минимумов.

Азия колебалась в первые часы утренних торгов 23 июня после крупных продаж ценных бумаг, при этом инвесторы и аналитики говорят, что ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. Гонконг, Сидней, Сингапур и Веллингтон были немного выше, но Токио, Шанхай, Сеул, Манила и Джакарта существенно упали.

«Послушав длинное выступление Пауэлла в Сенате США становится ясно, что инфляция — это проблема, стоящая на первом месте в (американской) политической повестке дня, — сказал Стивен Иннес из SPI Asset Management. — Пауэлл постоянно уклонялся, комментируя всë, что имело фискальный характер, но был сосредоточен на использовании инструментов, находящихся в пределах полномочий ФРС, для решения их двойного мандата по сдерживанию инфляции и безработицы.

«Таким образом, мы должны по-прежнему готовиться к дальнейшим последствиям повышения ставок», — делает вывод Иннес.

Комментарии Пауэлла прозвучали, когда другие ведущие американские экономисты присоединились к разговорам о рецессии, а бывший президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Билл Дадли заявил, что это «неизбежно в течение следующих 12 — 18 месяцев».

Перспектива спада в мировой экономике продолжила снижать цены на нефть, поскольку трейдеры беспокоятся о спросе, при этом оба основных сорта стратегического энергоносителя упали более чем на три процента после снижения в среду. Эталонный сорт Brent и американская марка WTI просели примерно на 15% за последнюю неделю, даже с учëтом санкций в отношении экспорта российской нефти и постепенного выхода Китая из карантина, отмечает AFP.

Как сообщало EADaily, фондовые площадки Азии остаются в минусе на фоне повышения ключевой процентной ставки ФРС США на прошлой неделе — самого внушительного за почти 30 лет.

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