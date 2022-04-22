В Бухаресте допускают, что скоро возможно передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые Министерством обороны Румынии не эксплуатируются. Об этом заявил на телеканале Romania TV председатель палаты депутатов Марчел Чолаку.

Ранее власти объявили, что готовят поправки в законодательство, чтобы передать Киеву вооружение из государственных резервов.

«В зависимости от развития событий на Украине Румыния может это сделать», — сказал Чолаку.

При этом он подчеркнул, что подобные решения не будут приниматься тайно, о них будут открыто информировать общественность. Чолаку считает, что подготовка к таким действиям не означает, что «Румыния напрямую вступит в этот конфликт».

Минобороны Румынии приняло решение с 15 апреля приостановить эксплуатацию самолетов МиГ-21 LanceR — их заменят самолеты F-16. Данный тип условно модернизированных старых советских самолетов периодически падает во время тренировочных полетов, поэтому нетрудно представить, что с ними будет в реальной боевой обстановке.

Последний такой случай с МиГ-21 Lancer ВВС Румынии произошел 3 марта этого года в уезде Констанца (юго-восток страны), пилот погиб. На его поиски вылетел вертолет, который тоже потерпел аварию, в которой погибли все семь членов экипажа. Инцидент произошёл практически ровно через год, когда в районе Дедрад уезда Муреш по неустановленным причинам потерпел крушение точно такой же фронтовой истребитель.

После этих случаев все самолеты Миг-21 и вертолеты IAR 330 Puma решением Минобороны Румынии до выяснения причин катастрофы остаются на земле. Теперь им нашли «достойное» применение.

Как сообщало EADaily , по информации украинских СМИ, Киев просил Молдавию продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, однако получил отказ из-за нежелания Кишинева «раздражать Россию». При этом ВСУ не смутило то, что имеющиеся у Национальной армии 6 самолетов последний раз обслуживались и поднимались в воздух более десяти лет назад и вряд ли пригодны к эксплуатации. РМ уже пыталась их продать, но аукцион не дал успеха.