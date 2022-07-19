Цены на квадратные метры в новостройках Киева уже превысили довоенный уровень. Однако покупатели не собираются вкладывать в них деньги — сделок практически нет. Что происходит на столичной «первичке» и долго ли застройщики будут игнорировать позицию потенциальных инвесторов, разбирался «Минфин».

Сколько валюты можно ввозить в Украину и когда ее нужно декларировать

Почему важно декларировать валюту и ценности при пересечении границы, и нужно ли подтверждать происхождение средств, рассказала Елена Матвийчук, управляющий партнер компании WeDoItBM и основатель Института экономической аналитики WeDoItBM.

Евросоюз подписал меморандум о транше на 1 миллиард евро для Украины

Европейский союз и Украина подписали меморандум о предоставление первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Инвестируй в будущее: Как правильно выбирать активы (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров говорит об инвестициях. Как правильно выбирать активы и почему большинство людей инвестирует неправильно.

Минфин повысил ставки по военным облигациям впервые с начала войны

На аукционе 19 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на более 2,86 млрд грн (в эквиваленте). При этом Минфин впервые повысил ставки с начала полномасштабной российской агрессии.

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