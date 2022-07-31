В мае и июне экономический рост Канады показал признаки замедления, следуя за сильным началом года, на фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок.

По данным Statistics Canada, в июне показатель вырос на 0.1% после отсутствия изменений в мае. Такие результаты пришли на смену трём месяцам более крупного роста, зарегистрированного в период с февраля по апрель. Прошлые цифры помогли увеличить показатель за второй квартал, в котором годовой экономический рост, согласно отчёту, составил около 4.6%.

Указанные результаты рисуют картину экономики, которая показывала высокий рост в первой половине года, однако, похоже, начинает период намного более медленного роста. По мнению экономистов, годовой экономический рост Канады во второй половине 2022-го и в начале 2023-го будет ниже 2%.

«Рост не может полностью избежать давления со стороны замедляющейся экономики США и агрессивной кампании Банка Канады по повышению процентных ставок. Мы предвидим намного более холодные тенденции в следующие кварталы», – говорит Даг Портер, главный экономист Банка Монреаля.

Напомним, с марта Банк Канады поднял свою ключевую ставку более чем на 2% с целью замедлить наиболее высокую инфляцию за последние 40 лет. Предполагается, что 8 сентября нас ожидает как минимум ещё одно повышение на полпроцента.

Годовой рост экономики во втором квартале оказался даже выше 4%, прогнозируемых центральным банком ранее в этом месяце. Он представляет собой ускорение после 3.1%, зарегистрированных в первом квартале – это лишь усилит уверенность в том, что экономика нуждается в более высоких процентных ставках.

«Банк Канады всё ещё придерживается идеи дополнительного нестандартного повышения ставки на своём следующем заседании», – считает Эндрю Грэнтам, экономист CIBC.

В то время как мировая экономика ощущает на себе удар со стороны растущей стоимости энергоносителей, Канада извлекает пользу из завышенных цен на нефть, зерно и природный газ. Сильные показатели первой половины также отражают влияние открытия бизнесов в начале этого года после зимних локдаунов, связанных с COVID.

Канадская экономика показала наиболее стремительный рост в первой половине 2022-го среди стран Группы Семи. Тем временем, экономика США столкнулась со снижениями в первые два квартала.

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