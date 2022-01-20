Как полагают в Gartner, по итогам 2022 г. общемировые расходы на ИТ достигнут 4,5 трлн долл., вследствие чего результат годичной давности будет улучшен на 5,1%.

Несмотря на потенциально весомое негативное влияние новой разновидности вируса – Омикрон – мировая экономика

продолжит активное восстановление, делая ставку, в том числе, на цифровые технологии. В этом контексте особое внимание будет уделяться ИТ-услугам. Среди прочих сегментов это направление продемонстрирует в 2022 г. второй крупнейший рост – при позитивной динамике в пределах 7,9% «YoY» выручка достигнет 1,3 трлн долл. На протяжении периода до 2025 г. организации продолжат наращивать статьи расходов на внешние консультации в рамках дальнейшей цифровой трансформации

Из-за пандемии коронавируса, в 2020 г. облачный сегмент мирового рынка корпоративного ПО впервые оказался крупнее, нежели сегмент «non-cloud». Как ожидается, в 2025 г. объем облачного сегмента в два раза превысит сегмент «non-cloud». В 2022 г. именно облачные решения обеспечат почти весь рост (11%) рынка корпоративного ПО на фоне активного перехода организаций на решения SaaS.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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