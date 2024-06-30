22:10 30 июня

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Анастасия Коновалова

Фото из архива «Про Город»

Россиянам для «нормальной» жизни в среднем достаточно дохода чуть выше 70 000 рублей на члена семьи в месяц, говорится в подготовленном НИУ ВШЭ исследовании. С прошлого лета размер «нормального» дохода вырос на 11% (тогда он составлял 63 600 рублей в месяц).

Сейчас медиана «нормального» дохода — 50 000 рублей (половина опрошенных называли сумму меньше этой, половина — выше этой).Представления о «нормальном» доходе соотносятся со средним уровнем жизни в регионе, где живет респондент, отмечают авторы исследования. Более высокий доход считают необходимым для «нормальной» жизни мужчины, молодежь и люди среднего возраста, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и те, у кого есть свой бизнес. Жители Москвы и Петербурга, в частности, говорят, что, чтобы жить «нормально», им требуется более 90 000 в месяц на человека.

Сильнее всего с лета прошлого года выросли представления о «нормальном» доходе у самых малообеспеченных семей (+20,4%), тех, кому от 35 до 44 лет (+17,2%), и жителей средних и крупных городов (+16,4%). Максимальный разрыв между фактическим и «нормальным» доходом у тех, кто «едва сводит концы с концами» — у них эти показатели различаются почти в три раза, выяснили авторы исследования.

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