Какую ложь о первой леди Елене Зеленской склепали российские пропагандисты на этот раз и как позорно они сожглись на собственной лжи – в эксклюзиве TSN.ua.

«Жена Зеленского приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире» — такими заголовками на днях начали пестрить пропагандистские ресурсы РФ. А чтобы все поверили в этот фейк – российские помойки пошли на уловки. Какую ложь о первой леди Украины Елене Зеленской склепали российские пропагандисты на этот раз и как позорно они спалились на собственной лжи – в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.ua.

Россия запустила очередной фейк

По Сети ширится видео вроде бы работник автосалона во Франции рассказывает о якобы проведении закрытой презентации элитного авто специально для украинской делегации.

Кто первым бросил фейк?

Первым об этой покупке – в кавычках – написал франкоязычный сайт. Там утверждалось, что показ нового автомобиля был организован для членов украинской делегации во время визита в Париж в начале июня. Там Зеленская якобы была поражена суперкаром и оформила предварительный заказ на него. Издание ссылается на уже знакомого нам с видео якобы сотрудника автосалона Bugatti в Париже Жака Бертена, а также якобы «копию счета за новую машину жены президента Украины».

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“В начале июня семья Зеленских прибыла с украинской делегацией во Францию на торжества по случаю 80-летия высадки в Нормандии. Кроме официальных визитов, супруги Зеленские присутствовали и на других менее публичных мероприятиях. Среди них выставка «Париж!» и закрытая презентация, организованная Bugatti, во время которой участники украинской делегации смогли ознакомиться с новым гиперкаром. По словам Жака Бертена, сотрудника дилерского центра Bugatti в Париже, представители производителя организовали специальную презентацию нового автомобиля за две недели до публичного анонса, состоявшегося 20 июня. Елена Зеленская была поражена новым автомобилем и оформила заказ, став владелицей первой из 250 запланированных к производству машин. Жак Бертен выразил свое восхищение Еленой Зеленской и сказал, что они из Бугатти очень гордятся тем, что Зеленская является частью семьи Бугатти», – говорилось в статье.

Видео создал искусственный интеллект?

В сообщении также говорится, что цена такого автомобиля со всеми опциями составляет почти 4 с половиной миллиона евро. А новая владелица сможет получить ее в 2026 году. Что касается Жака Бертена, то в открытых источниках нет упоминаний, что человек с таким именем действительно работает в парижском автосалоне Bugatti. Аккаунт мужчины в Instagram на данный момент закрыт. Главной фотографией на странице Жака стал скриншот с того же видео, где он оболгал Елену Зеленскую. В то же время в информации об аккаунте указано, что местонахождение аккаунта – Турция, а пользователь неоднократно менял имя. Кроме того, французские пользователи соцсетей отметили, что у «Жака Бертена» странный акцент.

«Первая публикация этого аккаунта была 4 дня назад. Более того, я заметил, что многие его подписчики являются фейковыми аккаунтами. Поэтому до сих пор он был совершенно незнакомым человеком… на самом деле с очень особым акцентом», – отмечает пользователь.

Французский сайт наполняют россияне?

Вопросы вызывает и сам сайт. Видно, что он наполняется небрежно. Например, часто заголовки новостей начинаются со слов на французском «Вот короткое название основной части статьи». Это похоже на ответ нейросети типа ChatGPT по запросу перевести публикацию и придумать заголовок. То есть, похоже, сайт наполняют не носители французского – об этом пишет издание «Новости Донбасса».

”…Несколько материалов на сайте начинаются со слов на французском: «Вот некоторые вещи, которые следует учитывать в контексте. Республиканцы, Трамп, Десантис и Россия — хорошие, а демократы, Байден, война в Украине, крупный бизнес и фармацевтическая промышленность плохи. При необходимости добавьте дополнительную информацию по теме». Это похоже на техническую задачу от заказчика, которую авторы сайта забыли забрать перед публикацией. Или это может быть часть запроса нейросети, когда авторы сайта просили ее написать новость”, – пишут «Новости Донбасса».

На французском сайте напутали и с некоторыми фактами. В частности, в заметке о футбольном матче между сборными Франции и Бельгии турнир указан как Евро-2020, а не Евро-2024. Неправильно указана и дата матча: 28 июня вместо 1 июля. Но, как видим, путинским СМИ это не помешало, ведь на этот якобы французский сайт и ссылались пропагандисты, заявляя о так называемой «покупке» Еленой Зеленской суперкара Bugatti.

«Жена Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Супруге украинского лидера показали новый гипекар за два недели до официальной презентации. Елена заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti», — пишет пропагандистское СМИ.

Но такой нелепый фейк российских пропагандистов быстро разоблачили. В частности, соответствующее заявление сделали и в Центре противодействия дезинформации.

«Пропагандистские ресурсы России распространили фейк о якобы покупке Еленой Зеленской автомобиля Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро. Для большего правдоподобия в сеть запустили видео якобы работника автосалона, в котором он рассказывает о якобы проведении закрытой презентации элитного авто специально для украинской делегации. Это фейк и очередная попытка россиян дискредитировать семью президента Украины”, – отмечают в ЦПД.

Елена Зеленская не в первый раз становится мишенью для фейков?

Впрочем, надо признать, что самое лучшее, что умеют россияне – это лгать. Правда, всегда небрежно, поэтому ложь всегда уходит. Елена Зеленская не в первый раз становится мишенью для фейков путинских СМИ. К примеру, в сентябре прошлого года оккупанты сняли очередной пропагандистский ролик, поражающий своей абсурдностью и нелепостью. Так, во время обысков в квартире Владимира Зеленского в Ялте они якобы обнаружили российский паспорт его жены.

Не давало россиянам покоя и то, что Елена Зеленская по версии журнала Time вошла в список 100 самых влиятельных людей 2023 года. На этот раз шанс дискредитировать первую леди они также не потеряли. Так, российские пропагандисты разгоняли фейк о покупке украшений Еленой Зеленской на миллион долларов и даже обнародовали «чек», на котором была указана дата 22 сентября 2023 года. В сообщениях, которые распространяли россияне, отмечалось, что Елена «потратила более 1 миллиона долларов на украшения Cartier». Потом еще и была уволена одна из сотрудниц, которая «слила» тот знаменитый миллионный «чек». Однако в этот день Елена и Владимир Зеленские находились с официальным визитом в Канаде. А перед этим супруги Зеленские побывали в Вашингтоне, где посетили мемориал Пентагона и провели несколько встреч, в том числе с Джилл Байден. Так, супруга президента Украины физически не могла в это время посетить ювелирные магазины Нью-Йорка, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

В свою очередь последний фейк россиян об Елене Зеленской по поводу покупки нового авто запустили накануне саммита НАТО. А все для того, чтобы дискредитировать высшее руководство Украины на международной арене. Этот фейк входит в крупную дезинформационную кампанию россиян.

▶На YouTube-каналеТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦИНИЧНЫЙ ФЕЙК О ЕЛЕНОЙ ЗЕЛЕНСКОЙ: решисты склепали новую ложь и опозорились!

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