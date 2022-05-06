Россия пришла в Херсонскую область навсегда и никакого возвращения в прошлое не будет. Об этом заявил сегодня, 6 мая, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.

«Хочу еще раз сказать — Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», — отметил Турчак.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С 24 февраля продолжается объявленная Путиным специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, а высокоточными средствами выводят из строя военную инфраструктуру. Как подчеркнули в военном ведомстве, гражданскому населению ничего не угрожает.