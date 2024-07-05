РФ выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте из-за падения обменного курса рубля.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. В минувшем 2023 году российская экономика выросла на 3,6% — больше, чем мировая. Однако из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% — с 2,27 трлн долларов до 2,02 трлн долларов.

В связи с этим по размеру экономики Россия опустилась с восьмого на 11-е место, уступив Италии, Бразилии и Канаде, хотя их экономики в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно. Аналогичная ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье Германию.

С огромным отрывом лидируют США: американская экономика на треть больше китайской — 27,4 трлн долларов против 17,8 трлн долларов соответственно. Вот как выглядит десятка крупнейших экономик мира:

США — $27,361 трлн

Китай — $17,795 трлн

Германия — $4,456 трлн

Япония — $4,213 трлн

Индия — $3,550 трлн

Великобритания — $3,340 трлн

Франция — $3,031 трлн

Италия — $2,255 трлн

Бразилия — $2,174 трлн

Канада — $2,140 трлн.

Впервые Россия попала в десятку крупнейших экономик мира в середине нулевых, когда экономика быстро росла, однако в 2009 году впервые выбыла. Из-за кризисов и девальвации РФ то возвращалась, то выбывала. Последний раз она зашла в десятку в 2022 году за счет аномального укрепления рубля.

Украина в рейтинге поднялась с 59-го места на 57-е. В 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах, по оценке Всемирного банка, размер вырос со 162 млрд долл до 178,8 млрд долларов.

Греция находится в этом перечне на 55 месте. Ее валовой внутренний продукт составил 238,2 млрд долларов.

С полными данными по странам можно ознакомиться здесь.

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