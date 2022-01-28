В Альянсе не исключают массовых санкций против РФ

/ Фото: Минобороны РФ

В НАТО не верят, что Россия всерьез готовит военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО, представляющий государство-член ЕС в Брюсселе.

В отношении России источник в НАТО заявил:

«Чтобы вторгнуться в такую большую страну с такими вооруженными силами (как Украина – ред.), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время».

Он подчеркнул, что у НАТО нет ни обязанности, ни права на военное вмешательство в Украине, поскольку она не является членом Альянса. Однако, если бы страна НАТО подверглась нападению, все было бы совсем по-другому.

«Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война», – отметил он.

Тем не менее, добавил источник, Украина является «партнером с расширенными возможностями» НАТО, а это означает, что у Альянса есть определенные моральные обязательства, которые могут привести к массовым санкциям против Москвы.

США и НАТО ответили на ультиматум Путина

Конфликт между Украиной и Россией начал обостряться в преддверии переговоров Кремля с США по гарантиям безопасности. Россия стянула к границе с Украиной стотысячную армию.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения «явно агрессивной линии западных коллег» Москва будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры».

26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ США на предложения РФ содержит «позитивные моменты», по которым возможна совместная работа. Он отметил, что США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями. Госсекретарь добавил, что ответы США на предложения России были скоординированы с западными союзниками и Украиной.

В свою очередь, спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.