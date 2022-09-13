С 1 октября Россия может остановить поставки газа в Молдову. Об этом заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8, передает «Европейская правда».

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Санду считает, что Россия может «закрыть кран», ссылаясь на отсутствие аудита долгов «Молдовагаза». Однако на самом деле, по ее словам, решение Газпрома будет базироваться на изменяющейся в начале месяца формуле расчета, которая приведет к более низкой закупочной цене.

«Мы знаем, что с 1 октября мы должны переходить на новую формулу расчета, и мы должны платить гораздо меньше, чем сейчас. И именно поэтому мы считаем, что есть риск того, что Газпром прекратит поставки газа», — сказала президент.

По ее словам, правительство будет помогать гражданам компенсациями и делает все, что можно, чтобы снизить объемы потребления газа.

По мнению Санду, возможное прекращение поставок после 1 октября из-за срыва сроков аудита «Молдовагаза» является лишь формальным поводом.

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«Не может быть причиной, что не проведен аудит. Для реструктуризации долгов соглашение нужно было подписывать 1 мая. Этого не произошло и дальше ничего не произошло. 1 октября — это не дата в протоколе, которую можно было бы увязать с тем, что сейчас нет этих соглашений по реструктуризации долгов», — отметила президент.

Санду также опровергла обвинения в том, что власти не хотят вести переговоры по цене на газ с Москвой.

«Каждый месяц есть попытки со стороны правительства пересмотреть эту формулу. Но у „Газпрома“ нет никакого желания», — сказала глава государства.

Молдова без газа не останется

Она заверила, что Молдова зимой не останется без газа, поскольку есть альтернативные источники, но главной проблемой остается вопрос цены.

Ранее сообщалось, что Молдова хочет покупать газ у Азербайджана и Румынии, чтобы не зависеть от РФ. С 1 сентября в Молдове по телевидению и радио запустили рекламу с призывом экономить энергию.

«Минфин» писал о том, что Украина и Молдова подписали соглашение об отмене разрешения на грузовые перевозки.

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