Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала экономические отношения Китая с РФ. Она также призвала Пекин использовать его «особые отношения с Россией», чтобы убедить Кремль прекратить войну против Украины. Об этом Йеллен заявила во время визита в Южную Корею, сообщает AP News.

Министр финансов США также добавила, что Америка и Южная Корея должны углубить свои торговые связи, чтобы не разрешать другим странам использовать влияние на рынке для несправедливой выгоды, указывая на Китай.

«Мы не можем позволить таким странам, как Китай, использовать свои позиции на рынке ключевых сырьевых материалов, технологий или продуктов, чтобы подорвать нашу экономику или применить нежелательные геополитические рычаги», — сказала Йеллен.

Йеллен подвергла критике экономические отношения Китая с Москвой, призывая Пекин использовать свои «особые отношения с Россией», чтобы убедить ее прекратить вторжение в Украину.

«Китай направил значительные ресурсы на поиски доминирующей позиции в производстве определенных передовых технологий, в том числе полупроводников, используя ряд нечестных торговых практик для достижения этой позиции», — отметила она.

Ссылаясь на «несправедливую практику Китая, причиняющую вред интересам национальной безопасности США», Йеллен призвала демократические страны участвовать в том, что она назвала «поддержкой друзей», чтобы снизить экономические риски для экономик стран-союзников.

«Поддержка друзей», о которой Йеллен упоминала в нескольких выступлениях, касается стран с общими ценностями, которые соглашаются на торговые практики, поощряющие производство и снижающие риски для цепей поставок.

«Цель – снизить риски для нашей и их экономики», – сказала Йеллен.

Она также снова настаивала на ограничении цен на российскую нефть, заявив, что РФ сейчас угрожает разжечь глобальный продовольственный кризис, блокируя украинские порты после того, как его вторжение в Украину привело к резкому росту цен на энергоносители.

«Все ответственные страны должны объединиться, чтобы противостоять этой войне, и вместе работать над ее быстрым прекращением. Поэтому Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры стремятся снизить доходы России для ведения войны», — сказала Йеллен.

Глобальная экономика пострадала в результате войны РФ против Украины и пандемии COVID-19. Стремительный рост цен на энергоносители и высокая инфляция затронули почти все страны.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает поставлять России микросхемы, электронные компоненты и сырье для военных нужд, что осложняет усилия США и союзников по изоляции экономики РФ и ослаблению ее военного потенциала.

Украинская власть вместе с американскими, европейскими и азиатскими партнерами пыталась уговорить официальный Пекин сыграть конструктивную роль в прекращении войны РФ против нашей страны. Недавно президент Зеленский признал, что Китай выбрал политику оставаться в стороне. Из статьи Наталии Бутырской узнайте, «Почему Китай не хочет, чтобы Украина победила Россию».

