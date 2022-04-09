Иван Грачев о союзе с Китаем в авиаотрасли и том, почему выводы, как дальше жить, еще не сделаны

«Что же мы тактически имеем на сегодняшний день? По факту в России по итогам I квартала случился небольшой экономический рост (судя по энергопотреблению)… А в Великобритании пресса рекомендует британцам пить меньше чая с тостами», — рассказывает главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. В новом материале он вспоминает, как Наполеон в свое время грабил Кремль, но Европа его за это не осудила, объясняет, почему пришло время тратить деньги внутри страны, какие отрасли нуждаются в них больше всего и почему полученные рекордные доходы не избавят страну от проблем.

«Пресса рекомендует британцам пить меньше чая с тостами. То есть не использовать слишком часто тостер и электрочайник, чтоб счета были не такими высокими. А также делать покупки экономнее»Фото: imago/www.globallookpress.com

Это конфликт за место России и место Запада в будущем мире

Прежде всего меня поразило, что милые спокойные финны хапнули картины Эрмитажа «до лучших времен». И сделали они это вслед за Францией, которая присвоила себе коллекцию Морозовых. Да, то, что они присвоят себе резервы, которые мы у них разместили, вне зависимости от священного права частной собственности, у меня никогда сомнений не было. Но то, что они начнут хапать ценности не текущие — не доллары, а фактически национальное достояние — для меня это несколько неожиданно.

Хотя если поразмыслить исторически, то это тоже вполне естественно. Просто надо вспомнить, что в свое время великий, гениальный Наполеон грабанул Кремль и никто его за это в Европе не осудил. А варвар Воронцов, который фактически был комендантом Парижа, не только не тронул Лувр, но еще и оплатил французским лавочникам все расходы Русской армии из собственных средств. Такие факты, на мой взгляд, очень серьезно фиксируют, кто мы и кто они в данном конфликте. Что все эти рассказы про двойные стандарты, общечеловеческие ценности — для них пустое место. Видео, где показывают, как издеваются над нашими солдатами, на них действовать не будет. На них станет действовать прямое уменьшение денег в личном кармане. Я думаю, что это надо иметь в виду, потому что, увы, это конфликт не одного дня. Это конфликт за место России и место Запада в будущем мире.

Что же мы тактически имеем на сегодняшний день? По факту в России по итогам I квартала случился небольшой экономический рост (судя по энергопотреблению). На Западе активизировались капитаны индустрии. Я с ними общался как депутат Госдумы, возглавляя комитет по энергетике, и сильно на них надеялся в части стабилизации отношений. Они в этом плане в СМИ начали резко «нажимать на карман» потенциальных избирателей. Ну, например, французские энергетики везде говорят, что за эти санкционные времена плата за электричество и ЖКХ в целом выросла до 50%. Еще более резкие для потребителей заявления делают руководители немецких энергетических компаний EON и BASF. Они говорят о том, что за этот год цены на газ увеличились в 20 раз. А это уже не фьючерсы и бумажки, а то, что реально связано с продажами конкретного газа, что обязательно потом войдет в платежки. Т. е. они подчеркивают фантастический рост цен в 20 раз.

Для того чтобы их читателям было понятнее, разговоры про крах немецкой экономики — это не что-то абстрактное, не что-то из раздела общечеловеческих ценностей, а карман потребителя. Всех ждут катастрофические последствия, если они действительно рискнут ввести санкции на энергоносители. Пока же последние решения Еврокомиссии не коснулись даже угля.

То, что они хотят что-то отложить, а потом отказаться, — это все рассказы. Про газ говорят, что избавятся к 2030-м годам, уголь к лету собрались уменьшать или покупать «не все и не полностью». И нефть — то же самое, планируют когда-то потом начать уменьшать ее покупку у РФ. Ну а прямо сейчас никаких санкций на энергоносители не вводят. Не готовы.



«В Британии, как сообщил Bloomberg, с 1 апреля тарифы на газ для потребителей повысились на 81 процент, а на электроэнергию — на 36 процентов»

Фото: © Алексей Филиппов, РИА «Новости»

В современном мире в конечном счете все определяют ресурсы

Тем временем в Британии, как сообщил Bloomberg, с 1 апреля тарифы на газ для потребителей повысились на 81%, а на электроэнергию — на 36%. «Это самый большой скачок цен на нашей памяти», — заявили в National Energy Action, которая занимается проблемами «топливной бедности». Их родная пресса рекомендует британцам пить меньше чая с тостами. Т. е. не использовать слишком часто тостер и электрочайник, чтобы счета были не такими высокими. А также поставить холодильник на меньшую мощность, перестать использовать конфорки электроплиты, подумать, нужна ли вытяжка, делать покупки экономнее. Некоторые их комментаторы готовы работать большее количество часов в неделю, чтобы оплачивать счета, даже работать на двух работах. Но ведь не у всех есть такая возможность.

Потребитель уже начал слушать капитанов индустрии и ощущать последствия конфликта с Россией на своем кошельке. Это видно по публикациям западных СМИ, которые пишут, что потребители сильно волнуются. На самом деле это подтверждает гипотезу, за которую меня сильно ругали. Гипотеза о том, что реально по итогам года Россия получит дополнительные углеводородные доллары. Их не то что не обчекрыжат и не обкорнают, а реально будут получены дополнительные энергетические доллары. Три западных источника подтвердили это на неделе.

Во-первых, тот же Bloomberg, который зафиксировал, что Россия в этом году получит рекордные доходы — минимум на 30% больше, чем раньше: примерно $320 млрд энергетических плюс $200 млрд в торговом балансе страны. Одного года достаточно, чтобы реальные потребности в резервах закрыть. Даже если бы Западу удалось отнять все, а не только $400 млрд из наших резервов.

Второй источник — Жозеп Боррель. Он говорит, что Россия от ЕС за время санкций получила 35 млрд энергодолларов. Это фактически, а не теоретически демонстрирует, что РФ будет на самом деле располагать огромными доходами, превышающими прошлогодние по итогам этого года, в рамках всех этих адских санкций, которые уже придумали и еще придумают. Все потому, что Европа в большинстве реальных вариантов не может прижать Россию по энергоносителям.

И третий пример — немецкий экономист Андреас Бек, высказавший очень интересную мысль о том, что по факту старания изолировать РФ привели не к ее изоляции, а изолировали объявившие ей санкции страны. Хотя государства другого континента либо за Россию, либо относятся к ней нейтрально. Причем это страны, у которых сосредоточено все основное сырье: Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Китай и т. д. Бек отмечает, что в современном мире в конечном счете все определяют эти ресурсы, что конкурентоспособность определяется доступом к ним.

Тогда это означает, что своей санкционной политикой Запад отрезает себя от ресурсов и понижает свою конкурентоспособность. Я об этом тоже говорил, писал — что конкурентоспособность Китая вырастет в результате этих действий, а конкурентоспособность Германии и остальной Европы упадет. По Соединенным Штатам там отдельный разговор, у них свои ресурсы есть.

В итоге что мы имеем: в Европе забастовки, на выборах в Венгрии и Сербии победили Александр Вучич и Виктор Орбан. Причем буквально «в одну калитку», потому что они договорились с Россией. Так что у них там со снабжением энергоресурсами пока все нормально, цены хорошие. Реальный потребитель это быстро и эффективно оценивает. Думаю, что в ближайшее время выборы в Германии покажут, что бывает с теми, кто действует по-другому.

«Курс рубля укрепился в досанкционном состоянии — 75 рублей за доллар. Я уже говорил, что в этом нет ничего хорошего»Фото: © Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Стратегические выводы о том, как дальше жить, пока не сделаны

О России. Мы видим, что курс рубля укрепился в досанкционном состоянии — 75 рублей за $1. В прошлом материале для «БИЗНЕС Online» я уже говорил, что в этом нет ничего хорошего, что на сегодня равновесный курс для цены на нефть — 110. Но по итогам года он столько стоить не будет. Скорее всего, существенно меньше. Потому что из-за санкций мировая экономика не вырастет на 3,5%. ОПЕК считает, что уже намечается профицит поступлений нефти на рынки. Спрос с учетом снижения скорости роста будет несколько меньше, поставки — чуть больше, соответственно, профицит. Поэтому, скорее всего, это неправильное равновесное значение — 75 рублей, — которое будет подрывать конкурентоспособность нашей несырьевой промышленности.

Несмотря на тактически благоприятные обстоятельства для России, стратегические выводы о том, как дальше жить, как менять экономическую политику, пока не сделаны. Наиболее характерны на данном этапе, кроме совершенно ненужно переукрепленного курса, две чрезвычайно важные вещи. Во-первых, бюджетное правило. Наша экономическая жизнь была устроена так, что доходы, прежде всего от нефти, и в целом энергетические доходы при цене выше $43 за бочку сбрасывались в фонды, резервы, где их «благополучно» и украли. Соответственно, совершенно очевидная мера дальше — прекратить изымать деньги за энергоносители из экономики. Изменить базовые законы о бюджетных правилах. Пока что бюджетное правило сохранено, но эти денежные потоки на Запад не сливаются, а сливаются в схемы с акциями. И риск их потери пока сохраняется. России надо эти деньги расходовать внутри страны.

Сейчас необходимо увеличивать пропускную способность дорог, развивать логистику. Через Сибирь в Китай, Юго-Восточную Азию резко будет расти поток грузов. В авиационную отрасль нужно быстро и серьезно вкладываться. Полгода-год будем летать на старых самолетах, но дальше-то все равно должно идти замещение российскими самолетами. Для этого сейчас нужно с Китаем договориться.

Китайцы тоже осознают, что их ставка на американские и европейские самолеты накроется таким же тазом, как российская, если что. И к ним применят то же, что применили к России. Потому в последнее время мы слышим очень резкие высказывания МИД Китая в сторону Запада. Это не потому, что они нас так сильно любят, а потому, что понимают, что если бы Западу удалось расправиться с РФ (для этого помощи просят у китайцев), то США тут же примутся за сам Китай. Мол, помогите расправиться с вашим другом, чтобы мы потом спокойно расправлялись с вами.

Кстати, есть прекрасные шансы свой авиапром в союзе с Китаем нарастить. Но нужны будут серьезные вложения, в тот же Казанский авиационный завод. В общем, совершенно очевидно, что надо туда деньги быстро перенаправлять, а не в акции. Но пока базовое законодательство в этой части не меняется.

«Но хоть начали думать о своем рынке. А в первую очередь на своем рынке должно хватать масла, сахара и так далее»Фото: «БИЗНЕС Online»

Деньги надо вкладывать, а не рассовывать опять по каким-то резервным фондам

Нужно форсированное импортозамещение по определенным отраслям, по отраслям, где будут проблемы. C продуктами, легкой промышленностью ничего ужасного не случится, Россия принимает законодательство о параллельном импорте правильное. А все, что шьется в Китае, — везется в Европу, где на вещи ставится брендовая бирка. Но им дешевле отшить и без Европы, под своими брендами, и продать в Россию.

По ситуации, по тому, как развивается вся эта санкционная политика, деньги у РФ будут. А если есть деньги, то позиции спроса закроют во многих отраслях. Хотя, конечно, будут и те отрасли, которые легко не закрываются, — авиация та же, сложная электроника. Так что в отрасли, с которыми станет очень тяжело (а такие будут), нужно вкладывать деньги, если есть. А не рассовывать опять по каким-то резервным фондам. Но нефтедоллары нефтедолларами, а все равно надо понимать, что пострадают некоторые отрасли, будут перебои с запчастями, нехватка рабочих мест и другие проблемы и задачи внутри страны.

Кстати, систему госзаказов с учетом ситуации уже тоже нужно менять. Дума начала обрабатывать отдельно законы о госзакупках и закупках фирм с госучастием. Они выстроены, как ЕГЭ — фантастические представления о том, что с помощью цифровизации, формализации некоторых процедур можно избавиться от коррупции. Но это совершенно не соответствует реальной российской жизни.

Для того чтобы сейчас в оборонной промышленности и других отраслях решить вопросы, эти законы начинают корректировать по отдельным пунктам. Например, вот для этой ситуации, случая давайте сделаем исключение. Пусть будет единственный поставщик, конкурс не надо проводить. Но эти законы надо полностью менять, делать хорошие законы с учетом актуальной российской реальности. Во-первых, нужно, чтобы деньги были в экономике, а не в каких-то, повторю, резервах и фондах, во-вторых, чтобы они поступали науке, заводам, НИОКРам, чтобы не тормозились нереалистичными процедурами на законодательном уровне. То, что Дума начинает разбираться с законами о госзакупках, — это правильно, но нужно работать с базовыми ошибками в данных законах.

Несомненно, некоторые разумные вещи делаются уже сейчас. Ограничения, квотирование вывоза сельхозпродукции — на данный момент вещь правильная. О своем рынке надо прежде всего думать. При этом надо понимать, что наше сельское хозяйство поднялось отчасти потому, что имело возможность экспортироваться. В каких-то пределах экспорт и дальше должен быть разрешен, т. к. он может дифференцироваться.

Допустим, в Китай, Саудовскую Аравию экспорт — хорошо, а в Европу — не очень. Но, наверное, на данном этапе это не так просто сделать, потому что перепродадут все равно, но хоть начали думать о своем рынке. А в первую очередь на своем рынке должно хватать масла, сахара и т. д. Для этого нужны правильные таможенные пошлины. И с этим сейчас разобрались, установили их, чтобы внутри было продавать выгоднее.

В общем, есть совершенно очевидные вещи, которые необходимо сделать на данный момент. Они не только тактически, но и стратегически в будущем определят шансы России в борьбе.

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