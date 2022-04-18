



С 18 по 20 мая в Московской области состоится 26-й Российский интернет форум. Главная концепция мероприятия в этом году — work-life balance, что означает «баланс работы и жизни в цифровом мире». Помимо интернет-трендов и технологий участники форума будут обсуждать и образ жизни didigital-сообщества.

Всего на РИФ заявлено 11 ключевых тем, среди которых маркетинг и реклама, образование и кадры, работа с большими данными, финтех, кибербезопасность, медиа и развлечения, инструменты для малого и среднего бизнеса, электронная коммерция, экономика Рунета, импортозамещение и ESG.

Например, в рамках мероприятия пройдет дискуссия «От градостроительства до медицины: как ИИ меняет бизнес

и общество». Согласно программе, искусственный интеллект для россиян чаще всего представлен в виде голосовых помощников и чат-ботов, поэтому участники обсудят, какие тренды ожидаются в ближайшем будущем.

В секции «Кадры для IT-бизнеса: новые вызовы для работодателей» говорится, что 2022 год стал временем трудовой миграции, о чем свидетельствует отток большого числа специалистов за рубеж. Участники круглого стола обсудят способы мотивации для сотрудников работать на компании из разных точек России и других странах. Некоторые площадки будут посвящены дискуссиям, которые затронут меры поддержки IT-компаний, цифровизацию, а также метавселенные.

Организаторы мероприятия отмечают, что РИФ является важной площадкой, которая объединяет российскую IT-отрасль, где многие могут поделиться своим опытом. Ежегодно в нем принимают участие топ-менеджеры, IT-специалисты, пиарщики, отраслевые эксперты, чтобы принять важные решения о новых точках роста для индустрии.

«Мы с вами — свидетели тектонических изменений рынка: уходят крупнейшие международные IT-компании, производители товаров, услуг, сервисов, меняются логистические цепочки, «правила игры» и ведения бизнеса. И каждого из нас одолевают вопросы: «Что делать дальше?», «Как нащупать опору?», «Как найти новые рынки и новых партнёров?», —

говорится в сообщении.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, форум может вдохновить специалистов, которые уехали из России. Кроме того, РИФ дает возможность выстроить диалог между государством и IT-сферой.

«Дружный РИФ-нетворкинг должен показать „уехавшим из страны“, что и Рунет продолжает жить и развиваться — и подстегнуть желание вернуться, быть „вместе со своими“ и поднимать отрасль на новые высоты: здесь, в России, со своими коллегами по цеху. Будем рады тысячам профильных специалистов, кто приедет на РИФ лично, и ещё сотням тысяч — в онлайне», — сказал он.



