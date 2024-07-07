В России некоторые товары и продукты становятся дешевле, несмотря на ускорение инфляции. Об этом, ссылаясь на экономиста Анну Гондусову, пишет «Прайм» в воскресенье, 7 июля.

В первую очередь это касается сезонных овощей и фруктов. Сейчас они поступают в большом количестве на прилавки.

«Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идёт о снижении на 0,1-0,2 процента в среднем», — отметила Гондусова.

Летом, когда спрос на одежду и обувь снижается из-за смены коллекций, продавцы готовы снижать цены и на эти товары. В стране также могут подешеветь некоторые объекты недвижимости. Эксперт объяснила это прекращением программы льготной ипотеки.

Эксперты рассказали, как с начала года изменились цены в Калининградской области.

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