Депутат Госдумы РФ признал слабость России и призвал к перемирию с Украиной.

В российской политической среде появились новые признаки раскола относительно дальнейшей стратегии войны против Украины. Олег Матвейчев, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», публично признал, что у России нет достаточных сил для захвата Харькова, Запорожья и других территорий Украины, чем фактически пошел против Путина.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Матвейчев заявил, что попытки захватить эти города приведут к значительным потерям для российской армии. Он призвал к подписанию перемирия с Украиной, что фактически противоречит позиции российского диктатора Владимира Путина, недавно заявившего о намерении продолжать войну до полного захвата Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Депутат пошел еще дальше и предложил вообще отказаться от идеи силового захвата Украины. При этом он выразил мнение, что Россия должна просто ждать, пока Украина «развалится сама» и достанется ей без борьбы.

Более того, Матвейчев фактически назвал сторонников продолжения активных боевых действий «вредителями и врагами России», что фактически является косвенной критикой политики Путина.

Напомним, ранее экс-командующий Воздушно-десантными войсками РФ, а ныне депутат Госдумы Владимир Шаманов подверг критике российское Министерство обороны за обеспечение оккупантов некачественным обмундированием.

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