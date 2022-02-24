Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину, пишет «Радио Свобода».
Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключение России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.
Он подчеркнул, что он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действия России.
Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку «россияне не безумны». «Безумцев надо изолировать», – заявил он.
Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России
Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.