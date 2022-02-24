Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину, пишет «Радио Свобода».

Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключение России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

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По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.

Он подчеркнул, что он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действия России.

Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку «россияне не безумны». «Безумцев надо изолировать», – заявил он.

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Наталия Софиенко

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