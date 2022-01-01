В 2021 году АЭС России установили новый рекорд по производству электроэнергии. Максимальные показатели СССР превзошли еще в прошлом году.

«В 2021 году концерн „Росэнергоатом“ в очередной раз подтвердил свой статус крупнейшей энергогенерирующей компании страны: его филиалы — атомные станции выработали свыше 222,436 млрд кВт-ч», — сообщает «Росэнергоатом», который входит в состав госкорпорации «Росатом». Рост генерации составил 3% по сравнению с прошлым годом.

«В 1988 году всеми атомными станциями Советского Союза, с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении, был впервые установлен рекорд по количеству выработанной электроэнергии в объеме 215,669 млрд кВтч», — уточнил оператор АЭС.

Основными факторами увеличения производства электроэнергии стали ввод в эксплуатацию в марте прошлого года энергоблока № 6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также оптимизация на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний.

«Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Калининская (свыше 34,3 млрд кВтч), Балаковская (свыше 33 млрд кВтч) и Ростовская (свыше 31,7 млрд кВтч) атомные станции», — сообщает «Росэнергоатом». По его данным объем выработанной АЭС электроэнергии позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме свыше 111 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией).

«В 2021 году атомные станции работали надежно и безопасно. Мы не только выполнили, но и перевыполнили государственное задание по выработке электроэнергии», — отметил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Сегодня в России действуют 37 энергоблоков 11 АЭС мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации в общем производстве электроэнергии в России составляет около 20%.