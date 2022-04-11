Анна Орлова назначена директором территориального офиса Росбанка в Приморском крае.

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса

в регионе. Анна сконцентрируется на повышении эффективности работы команды и уровня предоставляемого сервиса.

В Приморском крае функционируют семь дополнительных офисов Росбанка, расположенных во Владивостоке, Артёме, Уссурийске, Лучегорске и Южно-Сахалинске.

«В банковской структуре Анна работает с 2005 года и имеет успешный управленческий стаж – 16 лет. Благодаря опыту и профессионализму Анны розничная банковская сеть под ее управлением была выведена на лидирующие позиции в стране по приросту продуктивности. Подразделения, возглавляемые Анной, неоднократно занимали первые места по доле рынка в Приморье. Мы рады приветствовать в команде Росбанка целеустремлённого и амбициозного руководителя», — отметил Андрей Малышев, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка на Дальнем Востоке.

Биография:

Анна Орлова окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Мировая экономика». Анна Орлова имеет общий стаж работы в банковской сфере 17 лет, из них 16 лет занимала управленческие позиции. Так, в 2006 году открывала представительство POS-кредитования в ОАО «Инвестсбербанк» (после ребрендинга АО «ОТП Банк») в городе Уссурийск в должности управляющего кредитно-кассовым офисом. В 2013 году Анна возглавила представительство POS-направления в АО «ОТП Банк» в городе Владивосток. А в 2019 году присоединилась к команде ПАО «Почта Банк» в должности управляющего областным центром, курировала бизнес в Приморском и Камчатском крае.

Команда под управлением Анны неоднократно добивалась выдающихся результатов, что было отмечено соответствующими наградами и дипломами.

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