





“Эта золотая рыбка относительно редко встречается в природе, она красная с головы до хвоста, хвостик маленький, гладкие спинка и брюшко и относительно компактная «опухоль» на голове… 6 июля на “родине золотых рыбок Китая”, в частном доме в уезде Миньхоу города Фучжоу, аккуратно выставлены аквариумы с золотыми рыбками. У рыбок прекрасная форма, и плавают они очень изящно. Шэн Хайтао и еще некоторые ведущие, которые занимаются продажей золотых рыбок онлайн, в ходе прямой трансляции рассказывают зрителям всего мира об их уникальности.

Вместе с тем, сотни золотых рыбок в аквариумах упаковывают и затем загружают в логистический транспорт прямо у дверей данного частного дома.

В последние годы уезд Миньхоу стремится расширять и укрепить каналы онлайн-продаж золотых рыбок, продвигая глубокую интеграцию электронной коммерции и их реализацию, а также позволяя им “плавать” по Интернету и всему миру.

“Золотые рыбки мира смотрят на Китай, а китайские золотые рыбки смотрят на Фучжоу” — это популярное в уезде Миньхоу выражение, конечно, является ярким преувеличением масштабов индустрии золотых рыбок в регионе. В округе насчитывается более 40 ферм по разведению золотых рыбок с площадью более 1200 му и годовым объемом производства более 12 млн готовых золотых рыбок всех видов.

Расположенная в деревне Гуаньчжоу волости Цзинси уезда Миньхоу база разведения декоративных рыб — это племенное хозяйство, которое специализируется на разведении, продаже и научных исследованиях высококачественных декоративных рыб. По данным заведующего базой Пан Гочэна, который дал интервью Китайскому информационному Интернет-центру, рыбное хозяйство занимает площадь почти в 100 акров и имеет более 2 тыс. прудов для разведения золотых рыбок. База может производить около 1 млн высококачественных декоративных золотых рыбок в год, из которых 75% экспортируются в США, Японию, Юго-Восточную Азию, Сянган, Тайвань и другие части мира.

Пань Гочэн родился в семье, которая занимается разведением золотых рыбок, и с детства знаком с этой индустрией. Будучи третьим поколением семьи экспертов по золотым рыбкам, в течение более 20 лет он культивировал и выращивал немало пород золотых рыбок, которые завоевали премии на конкурсах в стране и за рубежом.

Недавно базу по разведению декоративных золотых рыбок «Паньши» реконструировали, чтобы туристы и гости хозяйства во время посещения могли знакомиться с культурой разведения и выращивания этих уникальных животных.

«Критерии о красоте золотой рыбки — это не только ее цвет, форма, очертания хвоста, особенность движения», — отметил Пань Гочэн.

Развитие базы по разведению декоративных рыб «Паньши» побудило местных жителей найти работу и заняться их разведением, продажей и другой работой на базе. Некоторые жители деревни научились вести прямые трансляции в Интернете и стали «звездами сети золотых рыбок».

Трансляционная студия Шэн Хайтао находится близко к базе золотых рыбок. По его словам, здесь есть золотые рыбки хорошего и высшего качества, а также имеется в наличии комната прямой трансляции, поэтому контент можно транслировать на большее количество платформ и более масштабную целевую аудиторию через Интернет.

Сетевая трансляция увеличивает объем реализации золотых рыбок, популяризует марки золотых рыбок уезда Миньхоу. На месте разрабатывается модель реализации “золотые рыбки+культурная творчество+электронная коммерция”, что позволяет расширять цепочку производства золотых рыбок. На повестке дня запуск бренда “город золотых рыбок” и содействие возрождению сельских районов с помощью высококачественного промышленного развития.

Секретарь парткома уезда Миньхоу Чжао Минчжэн отметил, что путем интеграции производства и научных разработок уезд готов создать платформу и на базе сотрудничества с ВУЗами разрабатывать новые породы золотых рыбок, заниматься их продвижением, продажей и культурной составляющей данного ремесла. Все это делается с целью увеличить функциональность золотых рыбок, обогатить формат торговли и повысить добавленную стоимость этих красивых животных.





