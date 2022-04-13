Что происходило в РФ на прошлой неделе и к чему это приведет, рассказал в фейсбуке управляющий партнер и старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

«Официальный» курс рубля стартовал с 83 RUB/USD, укрепился до 79,83 и в понедельник вновь вернулся к 83,5.

Валютный рынок России после ограничений, введенных 3 марта, представляет собой ограниченную площадку торгов, где торговцы валюты-экспортеры должны продавать 80% собственной денежной выручки, а импортеры — либо не допущены к рынку, либо административно ограничены в покупке. Нерезиденты — вообще тотально лишены возможности купить валюту за рубли — до 3 сентября.

В понедельник ЦБР решил ослабить ряд этих ограничений. Было объявлено, что «обязательная продажа» валюты экспортерами (ранее 100%, затем 90%, сейчас 80% экспортной выручки) будет и дальше поступательно снижаться. Населению разрешено продавать более $10 тыс. в рамках покупки наличной СКВ, купленной банками, начиная с 3 марта, и совершать ряд платежей за импортные товары и услуги. Как и ожидалось, на курсе рубля это существенно не отразилось.

Отток капитала

На прошлой неделе ЦБР, который с начала войны засекретил ключевую статистику по финансово-банковскому сектору, обнародовал цифру оттока капитала из РФ за февраль-март в размере $50 млрд.

Согласно опубликованной в понедельник оценке ЦБ РФ, отток капитала в первом квартале 2022 года составил $64,2 млрд. Два месяца назад публиковалась оценка оттока капитала в январе — $12,8 млрд, оценка за январь-февраль не публиковалась.

ЦБ в обновленном в феврале базовом сценарии своего прогноза на 2022 год оценивал отток капитала в текущем году в размере $75 млрд.

Напомним также, что из $604 млрд золотовалютных резервов РФ $315 млрд заморожены еще в начале войны на долларовых счетах. Примерно $150 млрд составляет монетарное золото, которое РФ в марте неоднократно пыталась продать на внешних рынках, и около $150 млрд ЗВР предположительно размещено в юанях и других валютах. Что и составляет единственную ликвидную (в условиях санкций) часть золотовалютных резервов ЦБР. Из ликвидной части Банк России потратил около $40 млрд в марте на интервенции по поддержанию искусственно укрепившегося курса рубля.

В России сохраняется «двоекурсие». Согласно свидетельству многочисленных участников рынка, предприятий-экспортеров, которые продают 80% валютной выручки по официальному курсу в 83 RUB/USD, затем покупают доллар для оплаты импортных комплектующих по «коммерческому» курсу 110−120. Отчасти этому способствовала установленная Банком России специальная комиссия на покупку валюты в 12% (которая также была снята в понедельник в рамках либерализации валютного рынка).

Котировки коммерческой продажи долларов для физических лиц в банках не изменились — 100−110 рублей за доллар.

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Межбанковский валютный рынок упал в объемах с начала войны и введения ограничения с $200 млрд до $2 млрд в торговый день. С учетом того, что $0,8-$1,0 млрд в день составляет только экспортная выручка энергетических монополий, для всех остальных экспортеров страны доступ к валюте снизился почти в 20 раз. Иными словами, только 5% поставщиков импорта могут купить необходимую валюту для закупки товаров, оборудования и комплектующих. После либерализации рынка в понедельник объем торгов все еще не достигает 5% довоенного уровня.

Банковский сектор

Главной новостью прошлой недели стало введение американских санкций против Сбербанка и Альфа-банка, которые вместе с банком «Тиньков», попавшим под санкции двумя неделями ранее, контролируют более 80% частных вкладов населения.

Этим банкам запрещено проводить валютные операции, их корреспондентские счета в долларах и евро заморожены, что ставит их на грань банкротства. Согласно довоенной статистике ЦБР, потеря россиянами валютных депозитов в одном только Сбербанке может превысить 100 млрд долл.

Напомним, что согласно опубликованному на прошлой неделе прогнозу Центробанка, убыток банковской системы РФ составит в 2022 году от 3,5 до 5,8 трлн рублей, а еще 2 трлн рублей кредитные организации могут потерять на отрицательной переоценке акций и облигаций, рухнувших на Московской бирже после начала войны.

Итоговый убыток банков может превысить $130 млрд (по курсу до начала войны) или, как отмечают российские аналитики, превысит два годовых оборонных бюджета страны (3,6 трлн рублей), шесть годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,26 трлн), и за один год «уничтожит» всю прибыль, накопленную сектором за последние пять лет.

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Так же на прошедшей неделе стало известно о блокировке приложений санкционных банков в Apple Pay и Google Play.

Нефть и газ

Согласно обнародованной правительством РФ статистике, в феврале валютные поступления от экспорта нефти и газа упали на 29%, а в марте — еще на 48%.

Напомним, что экспорт нефти и газа по трубопроводному транспорту составляет сегодня основной стержень платежного баланса. За счет нефтяной пошлины формируется 38% доходов федерального бюджета.

80% нефти экспортируется РФ в ЕС по трубопроводу. Как ранее сообщалось, американские аналитики считают вполне возможным «полностью заместить» долю нефти РФ на рынке ЕС уже к лету 2022 года.

Что будет дальше

1. Резкое снижение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае и выброса на рынок стратегических запасов США способно сжать торговый баланс РФ до отрицательного, а бюджет лишить трети доходов.

2. Дефолт PФ официально будет объявлен 4 мая, после чего начнется каскадный арест имущества России за рубежом и блокировка валютных счетов субъектов РФ, которые могли оплачивать до сих пор хоть какие-то импортные комплектующие для импортозависимых российских производств.

3. Валютный и банковский рынок РФ за последние две недели «успокоились» и стабилизировались. Но накопленные проблемы, в частности убытки, вынуждающие уже летом почти к полной конфискации вкладов населения в банках (в санкционных банках валютные депозиты уже де-факто ничем не обеспечены), могут привести к банковскому кризису в РФ с блокировкой платежей и массовым бегством вкладчиков.

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Одним из вероятных типов реакции на это со стороны ЦБ может быть национализация всех коммерческих банков. И так как валютный рынок вернулся, по-сути, во времена СССР со множественностью обменных курсов, так и банковская система может быть представлена двумя госбанками: Внешэкономбанком — для операций с валютой и Сбербанком — для работы со вкладами населения.

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