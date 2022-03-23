Что там у РФ

Надежды переполняют россиян. 42% россиян надеются на возвращение западных компаний в течение года. 26% ожидают, что этот процесс растянется на 3−5 лет. Отдельно 58% думают, что российские предприниматели могут заменить ушедшие компании.

С банковских вкладов отменят НДФЛ. И то верно. Зачем налоги, если печатный станок включили. «Не мытьем, так катаньем» свое росбюджет с россиян получит.

Маразм крепчал. В РФ ссылка на Facebook и Instagram теперь также может быть расценена как публичная демонстрация символики экстремистской организации, что приведет к административной ответственности. Адвокаты рекомендуют россиянам удалить все ссылки, в том числе старые, на Facebook и Instagram. Если где-то пропустили старую ссылку, то могут и посадить.

Минпромторг: 20−40% компонентов в российском станкостроении импортные. Министерство ожидает оперативную замену на российские компоненты. Если это было так легко (и, наверное, выгодно), то где же вы были все эти годы? — наверное, просто не могли.

Росфинмониторинг: финансовая, материально-техническая и иная помощь Украине, в том числе ее армии, влечет в России до 20 лет колонии. Финансирование националистических батальонов и организаций — до 10 лет. То есть я так понимаю, что РФ всю Украину признала террористической страной, раз за любую помощь Украине угрожает сроками. Пора вам сбросить маски, масквичи.

ЦБ РФ начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации (банки). Это предполагает тотальный контроль за всеми платежами. Это вопрос не только налогов, но и быстрой блокировки всех счетов любого неугодного клиента.

Рябков: РФ не видит желания Киевских властей считаться с императивными требованиями Москвы на переговорах. Императивная норма — норма права, выражение которой сделано в определённой, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов, в отличие от диспозитивной нормы. То есть РФ выдвинула Украине ультиматум и настаивает на нем.

РАЭК: из РФ уже уехало 50−70 тыс. IТ-специалистов. В апреле может уехать еще 70−100 тыс. И это хорошо — Россию нужно лишать мозгов. Так она быстрее самоликвидируется.

Италия: заморожены активы «российских олигархов» на 800 млн евро. Как-то итальянцы плохо ищут. Американцы скоро помогут с мотивацией и информацией.

По мнению Кремля, несогласных со «спецоперацией» в РФ абсолютное меньшинство — менее 25%. Реальное их число никто не знает, так как люди запуганы. Ну, а про обманутых пропагандой я вообще промолчу. Против несогласных началась травля и запугивание. А самые яркие несогласные получают сроки. Вот такая в РФ демократия. Кто не с нами, тот против нас.

В Кремле когда-то шутили по поводу глобуса Украины. Теперь нашли себе новую забаву — оказывается в коронавирусе виноваты украинские ученые. Озвучивают этот бред голосами депутатов из ЛДПР. Они давно являются крайним рупором Кремля, через который на биомассе проверяются любые идеи. Кстати, конечно, за всем стоят деньги. ЛДПРовцы предложили предъявить Киеву иск о возмещении ущерба всей мировой экономике. Следующими претензиями к Украине от российских политиков, скорее всего, будет глобальное потепление и ущерб за вторую мировую.

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Деньги иностранцев из «недружественных» стран в РФ блокируют. Если иностранец продаст свою квартиру в РФ, то его деньги зачислят на специальный рублевый счет, с которого можно оплачивать налоги и пошлины, покупать облигации федерального займа, платить комиссии банку и т. п.

Чтобы вывести деньги на обычный счет, резиденту «недружественной страны» нужно будет получить разрешение ЦБ. По всей видимости, в России решили денацифицировать ВСЕХ людей из «недружественных» стран — это ли не явный признак российского шовинистического национализма и ура-патриотизма.

Героическая Украина

МВФ: экономика Украины может сократиться на треть после войны.

Marketwatch пишет про войну в Украине:

Украинские войска отразили очередную атаку на Мариуполь и отвоевали стратегический пригород Киева [Макаров].

Байден: «Путин стоит спиной к стене» «и чем больше его спина прижата к стене, тем суровее тактика, которую он может применить» — по его словам, Путин рассматривает возможность применения химического или биологического оружия, хотя американская разведка не видит доказательств того, что такая эскалация неизбежна.

Столкнувшись с неожиданно жестким сопротивлением, из-за которого основная часть сухопутных войск Москвы осталась в нескольких милях от центра Киева, войска Путина все больше концентрируют свою авиацию и артиллерию на украинских городах и гражданском населении.

По оценкам США, Россия потеряла немногим более 10% общей боеспособности, которая у нее была в начале боя, включая войска, танки и другую технику.

По данным ООН, вторжение выгнало из своих домов более 10 миллионов человек, что составляет почти четверть населения Украины.

Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность отказа Украины от любой заявки на вступление в НАТО — ключевого требования России — в обмен на прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности Украины.

Те, кто выбрался из Мариуполя, рассказывали о разрушенном городе. «Они бомбили нас последние 20 дней», — сказала 39-летняя Виктория Тоцен, бежавшая в Польшу. «В течение последних пяти дней самолеты пролетали над нами каждые пять секунд и сбрасывали бомбы повсюду — на жилые дома, детские сады, школы искусств, везде».

Салливан (советник президента США по национальной безопасности): «Эта война не закончится легко или быстро».

Помимо ужасных человеческих жертв, война потрясла консенсус в области глобальной безопасности после окончания «холодной войны», поставила под угрозу мировые поставки основных сельскохозяйственных культур и вызвала опасения, что она может спровоцировать ядерную катастрофу.

Британская разведка MI-6: белорусские войска могут напасть на Украину в течение ближайших 10 дней. Белоруссия может отправить на убой 10−15 тыс. чел. Главная задача — перекрыть поставки вооружений из Польши. Второстепенная задача — растянуть линию обороны Украины еще и на Волынскую и Ровенские области.

Возможно, поэтому посольство РФ сжигает документы в Польше. Ведь при такой близости к границе случайные залеты ракет, снарядов и самолетов неизбежны. А значит, НАТО все-таки придется включиться более активно.

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РФ якобы по закрытым каналам предупредила Польшу, что нанесет превентивные (конечно, чисто оборонительные) удары по польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев.

Международные новости

США и союзники по НАТО объявят в конце этой недели о новых санкциях против РФ. В четверг пройдет экстренный саммит НАТО, также Байден встретится с лидерами G-7 и Советом Е С в Брюсселе. В пятницу Байден посетит Польшу.

США начинают давить на Индию, которая даже не осудила агрессию РФ. Нуланд: «…времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе… Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить». Вьетнам и Малайзия пытаются сохранить нейтралитет.

США усиливают давление на китайское правительство. Вашингтон призвал китайское правительство «положить конец продолжающемуся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне (регион, где проживают уйгуры), репрессивной политике в Тибете, подавлению основных свобод в Гонконге, а также нарушениям прав человека и злоупотреблениям, включая нарушения свободы вероисповедания, в других районах страны». МИД КНР уже пригрозил контрсанкциями.

В ЕС обсуждается введение налога на сверхприбыль некоторых энергетических компаний (газа, угля, ядерной и другой энергетики). По оценкам ЕС, сверхприбыль составит до $220 млрд.

Экс-посол США в РФ: Россия должна продолжать поставлять нефть в демократические страны, но оплата должна удерживаться на спецсчете до окончания войны. Это отличный план. Так Запад и в первую очередь страны ЕС смогут получать необходимое сырье, а РФ не будет получать валюту для продолжения войны. Вот только как заставить РФ продавать нефть и газ без получения оплаты?

Франция думает ввести продовольственные чеки по примеру американских. Это хорошая мера поддержка для самых бедных.

Ряд стран за исключение РФ из G20. Но Германия, скорее, против. Также, как и против эмбарго.

Еврокомиссия рекомендует выделить ЕС $3 млрд странам, принимающим беженцев из Украины.

ФБР США предупреждает об угрозе хакерских атак на инфраструктурные объекты Штатов. Как минимум 5 энергетических компаний и не менее 18 других компаний в различных секторах, включая оборонно-промышленную базу и финансовые услуги, были проверены хакерами на наличие уязвимостей.

Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон призвал США разработать «План Маршалла» для создания энергетической независимости Европы. Даймон призвал:

строить больше объектов по производству сжиженного природного газа в Европе,

меньше полагаться на импорт энергоносителей из России,

инвестировать в новые энергетические технологии, такие как водород.

«Мы отдельно в компании проработаем тему инвестиций в водород. Солнце и ветер не смогли закрыть потребности Европы в энергии. Атом не хотят развивать. Газ политически невозможен. Остается водород. Причем этой темой давно занимаются Япония и Германия. А если еще и США подключатся, то вполне может быть технологический прорыв».

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Кстати, вот так всегда, глобальные потрясения провоцируют человечество искать новые альтернативы. Может быть, именно водород наконец-то позволит человечеству соскочить с нефтяной иглы. Тем более, что большая часть запасов нефти и газа на планете контролируется авторитарными режимами.