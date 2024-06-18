Грузинская оппозиция обвиняет правящую партию «Грузинская мечта» в пророссийском курсе, но это несправедливо — она проводит исключительно прогрузинскую политику, заявил режиссер Эдуард Бояков.

По его словам, российский и грузинский народы многое объединяет, несмотря на отдельные разногласия ряд принципиальных жизненных установок у них одинаковые.

«То, что с Грузией у нас выпрямляются отношения — я это чувствую, я это органически чувствую, и я радуюсь. Оппоненты моих друзей в Грузии, в том числе и политические оппоненты, обвиняют их в том, что их „русские купили“. А я знаю — таких не купишь. Их обвиняют — за закон против ЛГБТ*, за закон об иностранном влиянии, их обвиняют в том, что они „начинают брать пример с России“. А я убежден, что те связи, которые исторически были у Грузии с Россией, — это родственные связи. И еще я радуюсь, что Грузинская церковь не ведется на те провокации, которые в том числе и некоторые самостоятельные церкви православные, наши братья, себе позволяют», — сказал Эдуард Бояков в эфире радио Sputnik.

Как сообщало EADaily, на минувшей неделе оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi со ссылкой на источники заявил, что грузинские власти активно работают над восстановлением дипломатических отношений с Россией и даже уже ведется поиск сотрудников для посольства в Москве. Правящая «Грузинская мечта» назвала необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве. В Москве в свою очередь назвали эти сведения уткой.

*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ

Источник