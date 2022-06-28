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Робот-повар

(Фото: shutterstock)

Страх вытеснения человека машинами, а теперь и роботами сопровождает людей с начала технологической революции. Однако до сих пор механизация, скорее, помогала, но не заменяла людей на производстве. Более того, появлялись новые профессии по обслуживанию машин.

Тем не менее, развитие робототехники и искусственного интеллекта усиливают опасения, что не далек тот час, когда роботы начнут реально заменять людей, оставляя последних без работы, пишет 28 июня экономический портал «Калькалист». Некоторые аналитики уже несколько лет предупреждают, что некоторые профессии частично или полностью перейдут на «человекозамещение» машинами.

Судя по опросу, проведенному в Израиле в 2019 году, 86% работодателей заявили, что появление роботов не только не приведет к увольнению людей, а, напротив, создаст новые специальности с более высокой квалификацией и оплатой труда.

Однако за период эпидемии коронавируса ситуация в корне изменилась. Мы наблюдаем существенное преобразование рынка труда в пользу роботов – и не потому, что работодатели решили, что роботы обходятся дешевле, а работу делают не хуже, а потому что современная техника способна делать то, что человек не может, и потому, что рабочих людей не хватает.

Дело в том, что рынок труда приближается к ситуации тотальной заполненности. Иначе говоря, любой желающий работать может что-то для себя найти. Более того, вакансий становится больше, чем рабочих голов и рук. Дефицит кадров наблюдается сейчас в разных сферах, достаточно почитать ежемесячные сводки Службы трудоустройства. Эта ситуация усиливает позиции работников в отношении работодателей и создает работодателям необходимость искать решения проблемы дефицита кадров, – кому-то повышать зарплату, кого-то привозить из-за границы, а где-то восполнять нехватку людей роботами.

Производители роботов уже ощущают повышенный спрос на свою продукцию. В первом квартале 2022 года объем заказов роботов вырос на 40% по сравнению с 2021 годом, в течение которого этот показатель вырос на 21%. Этот скачок произошел после многолетнего застоя, а то и вовсе падения спроса на робототехнику.

Amazon служит примером компании, которая спешно готовит базу «человекозамещения» на своих складах. Там пытаются максимально автоматизировать логистический процесс, чтобы к 2024 году на 25% увеличить эффективность результатов.

В итоге, роботы не столько замещают людей, как того опасались аналитики всего несколько десятилетий и лет назад, сколько начинают работать наряду с людьми, восполняя нехватку кадров.

Прозорливые компании понимают, что если раньше инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику были привилегией, то теперь становятся острой необходимостью.

► Кому следует подумать о переквалификации

Согласно проведенному несколько лет назад исследованию Оксфордского университета, в будущем с высокой вероятностью с рынка труда будут вытеснены люди, занятые низкоквалифицированным трудом и видами деятельности, требующими механического повторения одних и тех же действий. Исследователи прогнозируют, что это коснется рабочих на конвейерах, операторов почтовой службы и почтальонов, продавцов-консультантов, страховых агентов, офисных клерков, агентов по недвижимости, фармацевтов, юристов, банковских служащих, строителей, водителей, обслуживающий персонал (в первую очередь в сфере быстрого питания).

Роботы начинают проникать и в сферу интеллектуального труда благодаря появлению технологий искусственного интеллекта, способных создавать тексты.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рабочих мест 2020», в 2025 году все трудовые функции будут делиться между людьми и машинами поровну. На долю технологий выпадет большая часть тяжелого физического труда, обработка данных, административные задачи и рутинная ручная работа. Существуют области, в которых внедрение новых технологий значительно ускоряется уже сейчас: аналитика больших объемов данных, облачные технологии, электронная коммерция, обработка текста и визуальных данных.

В исследовании ВЭФ говорится, что профессиональная переподготовка потребуется половине сотрудников во всех отраслях.

Эксперты согласны, что новые технологии будут создавать новые специальности и рабочие места, однако каким они будут — пока неясно.