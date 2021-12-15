В Украине стартует масштабное обновление дороги Киев-Одесса в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Речь идет о ремонте 3-х участков дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области общей протяженностью в 85 км.

Отмечается, что капитальный ремонт профинансируют за кредитные средства ЕБРР и ЕИБ в рамках проекта «Украина – дорожные коридоры»/Европейские дороги Украины III.

«Мы прошли все необходимые процедуры для следующего этапа обновления маршрута Киев-Одесса. В рамках кредитных соглашений обновят около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие по всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов», — сообщил Александр Кубраков.

Завершить работы планируют через 2 года.

Сообщается, что закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP). Компании могут подавать предложения до 8 февраля 2022 года.

Дорога М-05 Киев – Одесса была построена в 50-60-х годах прошлого века. Является частью международного транспортного коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса – Димитровград – Александруполис и проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области протяженностью 504,6 км.

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Анна Лыса-Кузмич

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