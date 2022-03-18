Cегодня, 18 марта, 23-й день войны РФ против Украины. Инвестаналитик, управляющий партнер HUG’S Эрик Найман поделился на фейсбуке своим взглядом на просходящее в Украине и мире. «Минфин» выбрал главное.

Хроника пикирующей России

Минфин США разрешил как минимум до 25 мая получать инвесторам платежи по суверенным еврооблигациям России. На эти выплаты пошли деньги из замороженных валютных резервов РФ. Выплаты иностранным кредиторам РФ будут пока идти бесперебойно. А в адрес кредиторов из самой РФ будут осуществляться или в рублях или будут заморожены на их банковских счетах.

Дефолт РФ по внешним долгам пока откладывается. Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ еще на одну ступень с ССС до СС и считает, что российский госдолг остается сильно уязвимым для неуплаты.

Важно понимать, что задача Запада не дефолт собственных экономик, а пока РФ ведет войну против Украины — создать ситуацию внутреннего дефолта кремлевской власти. Этот карточный домик должен сложить внутрь и похоронить всех его строителей, а не выплеснуться своими обломками наружу.

Для этого закрываются торговые и логистические потоки, перекрываются банковские денежные каналы, запрещается ввоз наличной валюты, арестовываются деньги РФ, ее олигархов и чиновников по всему миру (в крипте тоже).

В РФ быстро разрушаются и без того слабые управленческие связи между Кремлем и остальной страной, особенно когда речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Приказы из бункера саботируются на местах или просто не имеют ресурсов для их выполнения.

Через 1−3 месяца граждане и бизнес

И это еще Запад пока не включил эмбарго не энергоносители. Причем саму поставку энергоносителей из РФ могут сохранить, просто оплату за них начнут блокировать на спецсчетах, с которых возможна будет незначительная покупка чисто гуманитарных грузов.

Важно понимать, что никто не допустит превращения РФ в Северную Корею. Планете опасно иметь такого непредсказуемого и агрессивного соседа, размахивающего ядерным, химическим и биологическим оружием. Готового уничтожить весь мир ради своих лилипутинских целей.

Поэтому смена режима в РФ неизбежна. В лучшем для РФ случае путем смены власти, а в худшем через раздробление.

Много раз говорил, что у Запада и других стран нет ни малейшей цели разрушить или раздробить РФ. Цель — всего лишь остановить раз и навсегда зарвавшийся режим, угрожающий целой планете уничтожением. Сама планета сопротивляется агрессору и включает механизмы самозащиты.

ФАС начала «антикарательные» проверки крупнейших производителей сахара в РФ. Дефицит и резкое подорожание сахара возбудили не только россиян, но и власти. Ранее некоторые сахарные заводы начали торговать сахаром с привязкой к курсу доллара, а его цена выросла на 60−70%. Теперь ни варенье, ни самогон не сварить выгодно. Подешевеет ли после этого сахар? Показательно да, но не везде и не надолго.

Власти Испании арестовали 135-метровую яхту бессменного российского чиновника Crescent Игоря Сечина, которая оценивается в $600 млн. Ранее власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая также принадлежит Сечину. В понедельник-вторник испанцы арестовали яхты еще двух российских чиновников — Valerie Сергея Чемезова и Lady Anastasia Александра Михеева.

Михаил Фридман говорит: «Я здесь в плену». Его банковскую карту и счета заблокировали, и он из-за этого даже не может уехать из Лондона. Британские власти могут ограничить расходы Фридмана суммой примерно £2500 (около $3,3 тыс.) в месяц. Это реально для Лондона нищенские деньги.

Самолеты крупнейшего российского грузового авиаперевозчика заблокированы из-за санкций. Еще один удар по доставке грузов в/из России.

Цены на подержанные иностранные авто в РФ выросли за две недели войны на 15−32%. И это еще по-божески. Видимо у россиян нет денег покупать авто даже по бросовым ценам.

Цены на офисную бумагу в России взлетели почти в три раза (с 220 до 630 руб/пачка) и дальше будет хуже. В РФ при производстве бумаги использовали импортные отбеливатели, которые больше не поставляются. Теперь указы Путина и правительства РФ будут печатать на туалетной бумаге, чего они и достойны.

Reuters пишет, что в банках Швейцарии хранится до $213 млрд российского капитала. Санкции в отношении России дают редкую возможность узнать про эти активы.

ЦБ РФ начинает жестить. Банкам рекомендовано пресекать попытки вывода валюты за границу и следить за операциями физлиц и юрлиц. Если человек или компания аномально активничает по покупке разных товаров или услуг, это «может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи». Валюты мало, и она нужнее родине.

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Что происходит в Украине

PayPal не будет брать комиссии за перевод средств на украинские счета до 30 июня. Ранее люди в Украине могли использовать платежную платформу только для отправки денег из Украины. Теперь они смогут получать средства, а также совершать переводы по Украине и за границу.

Американская разведка сообщает, что с начала вторжения России в Украину погибли более 7 тыс. российских военных. Это больше, чем количество убитых американских военных в течение 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых. И это только подтвержденные цифры, без «потеряшек». Украинская армия считает количество убитых российских военных вдвое больше.

Со ссылкой на Пентагон: украинская армия установила мировой рекорд эффективности использования Javelin. На 112 выстрелов 100 точных попаданий. Официального подтверждения пока не увидел. В любом случае США благодарны Украине за самую эффективную рекламу Javelin и Stinger — на поле реальных сражений против некогда считавшейся одной из лучших армий мира.

Песков ответил на вопрос «близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей»: нет, работа продолжается — когда будет прогресс, мы сообщим.

Международные новости

РФ отказалась выполнять решение Международного суда ООН о немедленном прекращении войны против Украины. Кто бы сомневался. А значит пора изгнать РФ из Совета безопасности ООН.

Великобритания, США, Франция, Албания, Ирландия и Норвегия запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине. В США считают, что если война затянется, Путин наверняка применит ядерное оружие.

Джо Байден и Си Цзиньпин проведут в пятницу телефонный разговор. Он станет первым разговором между двумя лидерами после вторжения России в Украину. Байден и Си «обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Посол Китая в США заявил, что война, которую развязала Россия в Украине, «не идёт на пользу КНР». Он отверг утверждение, что Китай знал о подготовке РФ к конфликту, соглашался с ней или молча поддерживал её. «Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали всё возможное, чтобы предотвратить его». И это похоже на честное заявление — для чего Китаю войнушка России сдалась. У него экономический и коронавирусный кризис, а Тайвань через пару лет они и так демократически законным способом приберут к рукам. Им этот ботоксный псих свинью подложил. Прямо как Муссолини Гитлеру в мае 1941 года.

В США заявили, что более 3 тыс. баллистических ракет Ирана теоретически могут атаковать Израиль. Многие беспилотники также похожи по свойствам на баллистические ракеты. Это главное, что беспокоит Израиль в сделке США с Ираном. И поэтому им невыгодна дружба с Украиной.

Египет хочет получить кредит МВФ. Война Р Ф против Украины усиливает давление на экономику страны. Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings отметило, что Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы и столкнется с «сокращением притока туристов, ростом цен на продовольствие и большими проблемами с финансированием». И снова пахнет Арабской весной.

Польша после 2022 года отказалась закупать российский газ даже по сниженным ценам, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Ранее Польша получала до 50% газа на внутренний рынок из России.

Президент Молдавии призвала РФ вывести войска из Приднестровья. Давно пора. И поражение ВС РФ в Украине простимулирует этот процесс.

Рыночные новости

Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку до 0,75%. Однако риторика центробанка стала мягче. Видимо, опасается рецессии.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, продолжает снижаться — это свидетельство сильной американской экономики. Число продолжающих получать пособия по безработице упало до самого низкого уровня с 21 февраля 1970 года.

Акции GameStop (GME) после отчета падают на 8%. Продажи компании выросли, но она неожиданно получила убыток.

Tesla (TSLA) отложила размещение облигаций на $1 млрд. Причина — волатильность финансовых рынков. Компания не хочет переплатить по облигациям.

Сейчас обсуждается глобальный переход от инфляции к стагфляции. Тема будет достойна отдельного большого обсуждения.

Байбэки («buyback» — обратный выкуп акций) в США достигнут в текущем году рекордных $1 трлн. Это поддерживает силу американского рынка акций даже в текущих непростых условиях.

Вчера акции в США подорожали, но сегодня фьючерсы в минусе. А сегодня большая экспирация на срочном рынке США. Это породит большие движения рынка. Плюс накануне выходных многие захотят зафиксироваться.

Цены на нефть снова выросли выше $100 за баррель.

Дорожают также металлы.

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