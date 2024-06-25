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Конкуренция в e-commerce растет с каждым днем, и привлекать внимание целевой аудитории становится все сложнее. Telegram Ads предоставляет возможность для интернет-магазинов и онлайн-сервисов «дотянуться» до клиентов через популярный мессенджер Telegram.

Однако, чтобы реклама действительно работала, необходимо создавать креативы, которые не только привлекают внимание, но и побуждают к действию. Как разработать такие, рассказывает Анастасия Прилепская, директор по развитию digital-агентства Magnetto.pro.

Почему Telegram — подходящая площадка для eCom-проектов

1. Высокий уровень вовлеченности. Пользователи Telegram активно участвуют в обсуждениях, читают каналы и делятся контентом. Это создает благоприятную среду для рекламных сообщений, которые могут легко распространяться в органическом формате.

2. Таргетинг. Telegram Ads позволяет настроить таргетинг: по пользователям или каналам. Это помогает достичь именно ту аудиторию, которая с наибольшей вероятностью заинтересуются вашим предложением.

3. Нативный формат рекламы. Креативы, размещенные через Telegram Ads, нативно отображаются в тематических каналах (и даже у конкурентов). У аудитории пока еще не сформирована «баннерная слепота», и пользователи активно переходят по объявлениям.



Основные принципы создания креативов

Четкость и лаконичность: креатив в Telegram вмещает в себя 160 символов. Сообщение должно быть ёмким и понятным, чтобы мгновенно привлечь внимание и донести основную идею.

Призыв к действию: каждое рекламное сообщение должно содержать ясный и прямой призыв к действию (CTA). Будь то переход на сайт, оформление заказа или подписка на канал — пользователи должны понимать, что их ожидает после клика по креативу.

Адаптация под аудиторию: экспериментируйте с подачей текста и заходами в зависимости от целевой аудитории или ее сегмента. Это поможет сделать рекламу более персонализированной.

Далее мы подробнее рассмотрим возможности креативов в Telegram Ads и конкретные шаги по созданию эффективных объявлений.

Возможности креативов в Telegram Ads

Рекламное объявление в Telegram Ads — это мини-пост, который состоит из 160 символов и публикуется в конце ленты канала. К нему можно добавить кнопку с призывом к действию (CTA), а также аватар и эмодзи (в том числе кастомные).





Примеры рекламных объявлений в Telegram с кастомными эмодзи

Объявление можно разместить в любом открытом канале с количеством подписчиков не менее тысячи. Первоначальный взнос составляет 1 500 евро, он одноразовый, после можно делать запуски на любую сумму.

Что можно рекламировать:

— Каналы и гостевые ссылки для вступления в публичный канал



— Боты



— Личные аккаунты



— Сайты и другие внешние ссылки, юзернеймы

Доступные таргетинги:

По пользователям: страна и город; язык приложения; темы каналов,



на которые подписаны пользователи; аудитория определенного канала; тип устройства; исключение нежелательных тематик; исключение нежелательных аудиторий.

По каналам: язык канала; тематика каналов, на которые подписаны пользователи; определенные каналы; исключение нежелательных тематик или каналов.

Метрики:

— Охват — количество просмотров рекламного сообщения.



— Клики — количество переходов с рекламного сообщения.



— Подписки — количество подписчиков, пришедших из рекламы.



— Цена размещения — средний CPM (цена за тысячу показов), CPC (цена за клик) и CPS (цена за подписчика).



— CTR (Click-Through Rate) — процент переходов по рекламе от общего числа показов.

8 советов для создания эффективного креатив в Telegram Ads

1. Не пытайтесь сразу написать вау-креатив. Начните с простых текстов, которые будут подходить под правила Telegram Ads. На этом этапе важно научиться проходить модерацию. Для этого начните с нейтральных текстов.

Пример:

Новый курс по продажам на WB стартует 12 января. Участие: бесплатно. Оставить заявку.

2. Пробуйте играть со стилистикой. Предыдущий пример можно переписать так:

Уже 1 500 селлеров зарегистрировались на этот курс. Там можно получить инструменты, чтобы растить средний чек. Участвовать.

3. Добавляйте в тексты эмодзи, они повышают кликабельность. Но помните: одно эмодзи = двум символам. А в одном креативе нельзя использовать более одного эмодзи.

Пример:

Уже 1 500 селлеров зарегистрировались на этот курс. Там можно получить инструменты, чтобы растить средний чек. Участвовать.

4. Экспериментируйте с призывами к действию, они влияют на кликабельность.

Пример: участвовать; купить сейчас; купить, пока активна скидка; смотреть бесплатно и т.д.

5. Избегайте излишней эмоциональности в текстах. Это запрещено правилами Telegram.

НЕТ: Вау, какой классный курс по маркетплейсам. С таким все точно будет супер.

ДА: Курс по маркетплейсам от опытного селлера. Поможет вывести карточку товара на верхние позиции.

6. Используйте разные заходы.

Факты: Маркетплейсы достигли пика популярности. Это подходящий повод приобрести попробовать себя в роли селлера. Стартовать можно тут.

Чувство причастности: Уже 5 000 человек читают этот канал о WB и Ozon. Начать тоже разбираться в тонкостях маркетплейсов.

Боли: Если продажи ниже 50%, пора что-то менять. Проведем аудит вашего онлайн-магазина.

7. Обращайте внимание на географию аудитории.

Пример:

Саратов? Появился новый магазин по продаже сумок из Милана по адресу Х.

8. Учитывайте каналы размещения. Адаптируйте текст под тематику.

Для канала о продажах: Повысить вовлеченность отдела продаж и увеличить средний чек поможет правильная мотивация. Расскажем, как это сделать.

Для каналов топ-менеджеров: Почему команда снова не выполняет план? Повысить мотивацию сотрудников и перевыполнить KPI поможет вебинар.

Аналогично можно адаптироваться под каналы конкурентов.

Пример:

При выборе обучения по онлайн-продажам важно не спешить с решением. На курсе @name опытные эксперты и выгодные цены.

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Правила Telegram Ads, которые обязательно учитывать, чтобы пройти модерацию

— Нельзя использовать восклицательные знаки.

— Нельзя использовать повелительное наклонение: читайте, переходите, смотрите.

— Нельзя использовать превосходную степень: самый лучший, топовый и т.д.

— Нельзя вводить в заблуждение и использовать кликбейт.

— Нельзя использовать обращение на «ты».

— Необходимо корректно использовать буквы «ё» и «й».

— Запрещено использование неподтвержденных данных.

— Во время активной рекламной кампании, не рекомендуется менять название канала, аватар, описание. Любое из этих действий автоматически отправляет все объявления на повторную модерацию.



Запрещенные тематики и посылы:

— Графический, шокирующий или сексуальный контент.

— Ненависть, насилие, домогательства.

— Права третьих лиц.

— Обманчивая, вводящая в заблуждение или грабительская реклама.

— Предвыборная или политическая реклама.

— Гемблинг, беттинг, казино.

— Мошеннические или вредные финансовые продукты или услуги.

— Кредиты до зарплаты, кредиты наличными, хищническое кредитование, в том числе краткосрочные кредиты.

— Предложения быстрого обогащения, пирамиды, многоуровневый маркетинг.

— Несертифицированные медицинские услуги, лекарства, добавки, нереалистичные обещания по улучшению здоровья.

— Наркотики, алкоголь, табак.

— Оружие.

— Спам-программы, вредоносное ПО, взлом.

Заключение: результаты рекламы в Telegram Ads

А напоследок давайте разберем, каких показателей можно достичь через рекламу в Telegram Ads. В этом нам помогут примеры кейсов из Magnetto.pro.

Open Chinacom

О проекте: Open Chinacom предоставляет комплекс услуг для компаний и предпринимателей, торгующих на маркетплейсах — от поиска надежного производителя до отправки товара в страну.

Ниша: логистика и маркетплейсы.

Задачи: увеличить количество заявок; повысить вовлеченность подписчиков; сохранить небольшой CPM.





Рекламные объявления для Open China

Реализация:

1. В первую очередь требовалось раскрутить Telegram-канал и повысить его узнаваемость — для этого была запущена реклама на широкую аудиторию. Первичные результаты не впечатлили — CPS €1,3.

2. Первые креативы были направлены преимущественно на селлеров WB. По мере выгорания в объявления добавлялась информация о выгодах и преимуществ клиента, так как со временем также начала расти конкуренция.

3. Через пригласительные ссылки отслеживался трафик по каждому каналу. Это позволило оптимизировать пул каналов и повысить качество привлекаемой аудитории.

4. Тест таргета по каналам. За основу были взяты: маркетплейсы, бизнес с Китаем, новости о Китае, конкуренты, каналы для селлеров. По результатам остались каналы о бизнесе в Китае, прямые конкуренты и каналы для селлеров, где CPS составил €0,7.

5. Однако, лучшие результаты показали креативы, которые ведут на информационные посты о закупках в Китае в Telegram-канале Open Chinacom.









Период рекламной кампании: 1 год и 9 месяцев





Стоимость привлечения подписчика: €0,98





Подобрано каналов для таргетинга: 200+









Привлечено подписчиков: 28 603





Количество показов объявлений: 5 088 495





Средний СРМ рекламной кампании: €5,55









8 534 лида из которых 619 — целевые





При длинном цикле продаж завершено 48 сделок





Выручка клиента в Telegram: ¥ 2 246 479







Gomarkt

О проекте: Поиск и доставка товаров на склады от проверенных производителей из Китая.

Ниша: бизнес и логистика.

Задачи: развитие канала; формирование бренда в Telegram; увеличение числа подписчиков; привлечение лидов.

Реализация:

1. Аналитика проекта, целевой аудитории и определение УТП, которые будут использоваться при создании креативов.

2. Изначально запуск производился на канал. По результатам было принято решение параллельно продвигать и чат-бот.

3. Из-за ежемесячного роста конкуренции приходилось повышать ставки CPM. Это увеличило цену подписчика до €1,3. Снизить удалось, обновив креативы и подборку каналов.

4. Каналы для таргетинга: конкуренты; грузоперевозки; карго; логистика; блоги о товарном бизнесе, о маркетплейсах, действующих селлерах.

5. Объявления запускались с разделением 1 РК — 1 канал. Это помогло выявить эффективные каналы.

6. Показ рекламы по пользователям, это помогло охватить большее количество пользователей.









Подобрано каналов: 500+





Рекламный бюджет: €13 185





Количество показов объявлений для канала: 1 131 757









Средний СРМ для канала и бота: €5





Привлечено подписчиков: 8 905





Средний СРS для канала: €1,03









Количество показов объявлений для бота: 428 025





Активаций бота: 9 335





Средний стоимость активации бота: €0,4









Анастасия Прилепская,





директор по развитию digital-агентства Magnetto.pro.









Для NEW RETAIL

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