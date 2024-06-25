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Конкуренция в e-commerce растет с каждым днем, и привлекать внимание целевой аудитории становится все сложнее. Telegram Ads предоставляет возможность для интернет-магазинов и онлайн-сервисов «дотянуться» до клиентов через популярный мессенджер Telegram.
Однако, чтобы реклама действительно работала, необходимо создавать креативы, которые не только привлекают внимание, но и побуждают к действию. Как разработать такие, рассказывает Анастасия Прилепская, директор по развитию digital-агентства Magnetto.pro.
Почему Telegram — подходящая площадка для eCom-проектов
1. Высокий уровень вовлеченности. Пользователи Telegram активно участвуют в обсуждениях, читают каналы и делятся контентом. Это создает благоприятную среду для рекламных сообщений, которые могут легко распространяться в органическом формате.
2. Таргетинг. Telegram Ads позволяет настроить таргетинг: по пользователям или каналам. Это помогает достичь именно ту аудиторию, которая с наибольшей вероятностью заинтересуются вашим предложением.
3. Нативный формат рекламы. Креативы, размещенные через Telegram Ads, нативно отображаются в тематических каналах (и даже у конкурентов). У аудитории пока еще не сформирована «баннерная слепота», и пользователи активно переходят по объявлениям.
Основные принципы создания креативов
Четкость и лаконичность: креатив в Telegram вмещает в себя 160 символов. Сообщение должно быть ёмким и понятным, чтобы мгновенно привлечь внимание и донести основную идею.
Призыв к действию: каждое рекламное сообщение должно содержать ясный и прямой призыв к действию (CTA). Будь то переход на сайт, оформление заказа или подписка на канал — пользователи должны понимать, что их ожидает после клика по креативу.
Адаптация под аудиторию: экспериментируйте с подачей текста и заходами в зависимости от целевой аудитории или ее сегмента. Это поможет сделать рекламу более персонализированной.
Далее мы подробнее рассмотрим возможности креативов в Telegram Ads и конкретные шаги по созданию эффективных объявлений.
Возможности креативов в Telegram Ads
Рекламное объявление в Telegram Ads — это мини-пост, который состоит из 160 символов и публикуется в конце ленты канала. К нему можно добавить кнопку с призывом к действию (CTA), а также аватар и эмодзи (в том числе кастомные).
Примеры рекламных объявлений в Telegram с кастомными эмодзи
Объявление можно разместить в любом открытом канале с количеством подписчиков не менее тысячи. Первоначальный взнос составляет 1 500 евро, он одноразовый, после можно делать запуски на любую сумму.
Что можно рекламировать:
— Каналы и гостевые ссылки для вступления в публичный канал
— Боты
— Личные аккаунты
— Сайты и другие внешние ссылки, юзернеймы
Доступные таргетинги:
По пользователям: страна и город; язык приложения; темы каналов,
на которые подписаны пользователи; аудитория определенного канала; тип устройства; исключение нежелательных тематик; исключение нежелательных аудиторий.
По каналам: язык канала; тематика каналов, на которые подписаны пользователи; определенные каналы; исключение нежелательных тематик или каналов.
Метрики:
— Охват — количество просмотров рекламного сообщения.
— Клики — количество переходов с рекламного сообщения.
— Подписки — количество подписчиков, пришедших из рекламы.
— Цена размещения — средний CPM (цена за тысячу показов), CPC (цена за клик) и CPS (цена за подписчика).
— CTR (Click-Through Rate) — процент переходов по рекламе от общего числа показов.
8 советов для создания эффективного креатив в Telegram Ads
1. Не пытайтесь сразу написать вау-креатив. Начните с простых текстов, которые будут подходить под правила Telegram Ads. На этом этапе важно научиться проходить модерацию. Для этого начните с нейтральных текстов.
Пример:
Новый курс по продажам на WB стартует 12 января. Участие: бесплатно. Оставить заявку.
2. Пробуйте играть со стилистикой. Предыдущий пример можно переписать так:
Уже 1 500 селлеров зарегистрировались на этот курс. Там можно получить инструменты, чтобы растить средний чек. Участвовать.
3. Добавляйте в тексты эмодзи, они повышают кликабельность. Но помните: одно эмодзи = двум символам. А в одном креативе нельзя использовать более одного эмодзи.
Пример:
Уже 1 500 селлеров зарегистрировались на этот курс.Там можно получить инструменты, чтобы растить средний чек. Участвовать.
4. Экспериментируйте с призывами к действию, они влияют на кликабельность.
Пример: участвовать; купить сейчас; купить, пока активна скидка; смотреть бесплатно и т.д.
5. Избегайте излишней эмоциональности в текстах. Это запрещено правилами Telegram.
НЕТ: Вау, какой классный курс по маркетплейсам. С таким все точно будет супер.
ДА: Курс по маркетплейсам от опытного селлера. Поможет вывести карточку товара на верхние позиции.
6. Используйте разные заходы.
Факты: Маркетплейсы достигли пика популярности. Это подходящий повод приобрести попробовать себя в роли селлера. Стартовать можно тут.
Чувство причастности: Уже 5 000 человек читают этот канал о WB и Ozon. Начать тоже разбираться в тонкостях маркетплейсов.
Боли: Если продажи ниже 50%, пора что-то менять. Проведем аудит вашего онлайн-магазина.
7. Обращайте внимание на географию аудитории.
Пример:
Саратов? Появился новый магазин по продаже сумок из Милана по адресу Х.
8. Учитывайте каналы размещения. Адаптируйте текст под тематику.
Для канала о продажах: Повысить вовлеченность отдела продаж и увеличить средний чек поможет правильная мотивация. Расскажем, как это сделать.
Для каналов топ-менеджеров: Почему команда снова не выполняет план? Повысить мотивацию сотрудников и перевыполнить KPI поможет вебинар.
Аналогично можно адаптироваться под каналы конкурентов.
Пример:
При выборе обучения по онлайн-продажам важно не спешить с решением. На курсе @name опытные эксперты и выгодные цены.
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Правила Telegram Ads, которые обязательно учитывать, чтобы пройти модерацию
— Нельзя использовать восклицательные знаки.
— Нельзя использовать повелительное наклонение: читайте, переходите, смотрите.
— Нельзя использовать превосходную степень: самый лучший, топовый и т.д.
— Нельзя вводить в заблуждение и использовать кликбейт.
— Нельзя использовать обращение на «ты».
— Необходимо корректно использовать буквы «ё» и «й».
— Запрещено использование неподтвержденных данных.
— Во время активной рекламной кампании, не рекомендуется менять название канала, аватар, описание. Любое из этих действий автоматически отправляет все объявления на повторную модерацию.
Запрещенные тематики и посылы:
— Графический, шокирующий или сексуальный контент.
— Ненависть, насилие, домогательства.
— Права третьих лиц.
— Обманчивая, вводящая в заблуждение или грабительская реклама.
— Предвыборная или политическая реклама.
— Гемблинг, беттинг, казино.
— Мошеннические или вредные финансовые продукты или услуги.
— Кредиты до зарплаты, кредиты наличными, хищническое кредитование, в том числе краткосрочные кредиты.
— Предложения быстрого обогащения, пирамиды, многоуровневый маркетинг.
— Несертифицированные медицинские услуги, лекарства, добавки, нереалистичные обещания по улучшению здоровья.
— Наркотики, алкоголь, табак.
— Оружие.
— Спам-программы, вредоносное ПО, взлом.
Заключение: результаты рекламы в Telegram Ads
А напоследок давайте разберем, каких показателей можно достичь через рекламу в Telegram Ads. В этом нам помогут примеры кейсов из Magnetto.pro.
Open Chinacom
О проекте: Open Chinacom предоставляет комплекс услуг для компаний и предпринимателей, торгующих на маркетплейсах — от поиска надежного производителя до отправки товара в страну.
Ниша: логистика и маркетплейсы.
Задачи: увеличить количество заявок; повысить вовлеченность подписчиков; сохранить небольшой CPM.
Рекламные объявления для Open China
Реализация:
1. В первую очередь требовалось раскрутить Telegram-канал и повысить его узнаваемость — для этого была запущена реклама на широкую аудиторию. Первичные результаты не впечатлили — CPS €1,3.
2. Первые креативы были направлены преимущественно на селлеров WB. По мере выгорания в объявления добавлялась информация о выгодах и преимуществ клиента, так как со временем также начала расти конкуренция.
3. Через пригласительные ссылки отслеживался трафик по каждому каналу. Это позволило оптимизировать пул каналов и повысить качество привлекаемой аудитории.
4. Тест таргета по каналам. За основу были взяты: маркетплейсы, бизнес с Китаем, новости о Китае, конкуренты, каналы для селлеров. По результатам остались каналы о бизнесе в Китае, прямые конкуренты и каналы для селлеров, где CPS составил €0,7.
5. Однако, лучшие результаты показали креативы, которые ведут на информационные посты о закупках в Китае в Telegram-канале Open Chinacom.
Период рекламной кампании: 1 год и 9 месяцев
Стоимость привлечения подписчика: €0,98
Подобрано каналов для таргетинга: 200+
Привлечено подписчиков: 28 603
Количество показов объявлений: 5 088 495
Средний СРМ рекламной кампании: €5,55
8 534 лида из которых 619 — целевые
При длинном цикле продаж завершено 48 сделок
Выручка клиента в Telegram: ¥ 2 246 479
Gomarkt
О проекте: Поиск и доставка товаров на склады от проверенных производителей из Китая.
Ниша: бизнес и логистика.
Задачи: развитие канала; формирование бренда в Telegram; увеличение числа подписчиков; привлечение лидов.
Реализация:
1. Аналитика проекта, целевой аудитории и определение УТП, которые будут использоваться при создании креативов.
2. Изначально запуск производился на канал. По результатам было принято решение параллельно продвигать и чат-бот.
3. Из-за ежемесячного роста конкуренции приходилось повышать ставки CPM. Это увеличило цену подписчика до €1,3. Снизить удалось, обновив креативы и подборку каналов.
4. Каналы для таргетинга: конкуренты; грузоперевозки; карго; логистика; блоги о товарном бизнесе, о маркетплейсах, действующих селлерах.
5. Объявления запускались с разделением 1 РК — 1 канал. Это помогло выявить эффективные каналы.
6. Показ рекламы по пользователям, это помогло охватить большее количество пользователей.
Подобрано каналов: 500+
Рекламный бюджет: €13 185
Количество показов объявлений для канала: 1 131 757
Средний СРМ для канала и бота: €5
Привлечено подписчиков: 8 905
Средний СРS для канала: €1,03
Количество показов объявлений для бота: 428 025
Активаций бота: 9 335
Средний стоимость активации бота: €0,4
Анастасия Прилепская,
директор по развитию digital-агентства Magnetto.pro.
Для NEW RETAIL