White House

По результатам опроса Reuters/Ipsos, опубликованного во вторник, работу действующего президента США Джо Байдена одобрительно оценивают 38% — по сравнению с 41% в аналогичном опросе неделю назад. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.

Хотя на прошлой неделе работу Байдена одобрительно оценивали 41%, с середины июня этот показатель обычно был ниже 40%, несмотря на законодательные победы демократов, которые, как надеются, помогут партии на промежуточных выборах в ноябре.

Уже больше года рейтинг Байдена ниже отметки 50% — на фоне инфляции и других проблем в результате пандемии коронавируса.

В то же время сейчас рейтинг все еще выше минимальных показателей — 36% — в мае, июне и начале июля.

Поддержка предшественника Байдена Дональда Трампа в декабре 2017 года в следующем году после выборов опускалась до 33%.

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