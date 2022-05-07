В период со 2 по 6 мая НБУ продал на межбанковском валютном рынке $310,4 млн и €269,7 млн ($284,18 млн). При этом Нацбанк купил $17,5 млн и €10,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Операции с валютой

Напомним, в период с 25 по 29 апреля НБУ продал $448,08 млн и €108,25 млн ($114,16 млн). При этом Нацбанк купил $1,5 млн и €5,5 млн.

С 18 по 22 апреля НБУ продал $546,71 млн и €201,93 млн (около $218,46 млн), а приобрел лишь €6 млн.

С 11 по 15 апреля НБУ продал $349,66 млн и €92,98 млн и купил $1 млн и €5 млн.

Всего с начала года Нацбанк продал $6,16 млрд и €1,756 млрд ($1,850 млрд), а купил $1,8 млрд и €107 млн ($112,74 млн). Следовательно, отрицательное сальдо интервенций в 2022 году составляет $4,36 млрд и €1,649 млрд ($1.74 млрд). За прошлый год сальдо интервенций составило $2415 млн.

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