



Регуляторные органы США выбрали для аудиторской проверки Alibaba Group Holding Ltd и JD.com Inc среди многих других китайских компаний, зарегистрированных в США, которая начнется в следующем месяце, сообщили люди, осведомленные в этом вопросе.

Этот шаг последовал за соглашением о сотрудничестве в области аудита, заключенного между Пекином и Вашингтоном, которое позволит регулирующим органам США проверять бухгалтерские компании в материковом Китае и Гонконге, что может положить конец давнему спору, который угрожал делистингом с фондовых бирж США более 200 китайских компаний.

Гиганты в области электронной коммерции вместе с Yum China Holdings Inc, которая владеет ресторанами KFC, Taco Bell и Pizza Hut в Китае, были уведомлены о том, что они входят в первую группу китайских компаний, чьи бухгалтерские документы будут проверены в Гонконге Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB), сообщили источники Reuters, отказавшись назвать себя из-за ограничений в области конфиденциальности.

Аудиторские компании PwC, Deloitte и KPMG, обслуживающие Alibaba, JD.com и Yum China, также были уведомлены о проверке, добавили источники.

Американские регулирующие органы более десяти лет требовали предоставить доступ к аудиторским документам китайских компаний, зарегистрированных в США, но китайские власти неохотно разрешали им инспектировать бухгалтерские фирмы, расположенные в Китае, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Alibaba, которая вышла на биржу в Нью-Йорке в 2014 году, что на тот момент стало крупнейшим листингом в истории, является самой дорогой китайской компанией, зарегистрированной в Соединенных Штатах, с рыночной капитализацией в $248 млрд по состоянию на вторник.

PCAOB в прошлую пятницу заявил, что уведомил компании из списка для проверки и ожидает, что его официальные лица прибудут в Гонконг, где будут проходить проверки, к середине сентября.

Регулятор заявил, что выбирает компании на основе факторов риска, таких как размер и сектор экономики, и что ни одна компания не может рассчитывать на особый режим.

Alibaba была основана в 1999 году, ее основным направлением деятельности была электронная коммерция. В последние годы корпорация расширила свой бизнес до быстрорастущих секторов, таких как облачные сервисы и Интернет вещей, а также владеет AutoNavi, крупной китайской компанией, занимающейся цифровой картографией и навигацией.

В июле Alibaba была добавлена ​​Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в список китайских компаний, которые могут быть исключены из листинга, если они не будут соответствовать требованиям аудита.

Сейчас в списке более 160 китайских компаний, включая JD.com, Yum China и производителя электромобилей Nio Inc.

Действующие правила США предусматривают, что китайские компании, которые не соблюдают требования аудита, могут быть подвержены делистингу в начале 2024 года.

Недавно Alibaba заявила, что планирует провести первичный листинг в Гонконге в добавок к своему присутствию на фондовой бирже в Нью-Йорке, ориентируясь на инвесторов в материковом Китае.

Технологический гигант, уже представленный на Гонконгской бирже вторичным листингом с 2019 года, заявил, что ожидает завершения первичного листинга к концу 2022 года.

Yum China в середине августа заявила, что также подала заявку на первичный листинг на Гонконгской бирже, чтобы избежать риска делистинга с NYSE.

Компания ожидает, что преобразование ее текущего статуса вторичного листинга в первичный будет завершено в октябре при условии одобрения акционерами.