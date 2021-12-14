Государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Гетманцева, перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

«Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, «зеленка» и т.д.)», — сообщил он.

Гетманцев уточнил, если поступления не увеличатся в декабре, то на таможне будут увольнять ответственных за это замов и руководителей «худших по выполнению планов» таможен.

В частности, глава комитета заявил, что пока рано оценивать работу главы таможни.

«Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях», – сказал Даниил Гетманцев.

Гетманцев подытожил, что в налоговом комитете решили начать с перевыполнения плана по поступлениям на таможне. По его словам, в таком режиме на таможне за несколько месяцев «наведут порядок».

В ноябре Кабмин назначил бригадного генерала пограничной службы Вячеслава Демченко временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы.

В ноябре экс-глава таможенной службы Павел Рябикин сообщал, что ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек начиная с июля, с введением тестирования сотрудников на таможне.

В декабре министр финансов сообщал, что санкции в отношении «контрабандистов» не повлияли на увеличение поступлений от таможни.

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Наталия Фреик

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