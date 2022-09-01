Реформа стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения на уровне с сертификацией Укрэнерго позволила Украине успешно интегрироваться в единую энергосеть ЕС и в период войны позволила облэнерго оперативно ремонтировать поврежденные линии электропередачи.

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Об этом сообщил Александр Баранюк, исполнительный директор Общественного Союза «Умные электросети Украины» в рамках заседания Energy Club, посвященного второй годовщине принятия стимулирующего инвестиции RAB-тарифа на распределение электроэнергии.

По словам Александра Баранюка, внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения – очень серьезная реформа, к которой готовилось государство 8 лет.

«Это говорил и премьер-министр, и вспоминал в речах президент. Все сказали, что мы выполнили часть евроинтеграционных процессов. И сейчас мы должны в этих процессах оставаться», – подчеркнул Баранюк.

По мнению руководителя профильного Союза операторов системы распределения, RAB-тариф позволил перекинуть значительные средства в операционные затраты, которые распределялись по разному.

«Поэтому нельзя в этом смысле подвергать критике RAB-тариф, потому что это стало поддержкой как для компаний, так и для властей, не разрабатывавших особого плана для ОСРов как им действовать. ОСР сами сориентировались, сами взяли имеющиеся ресурсы и сами правильно применили «, – отметил он.

Напомним, ранее председатель комитета по энергетике Верховной Рады Андрей Герус отметил, что реформа стимулирующего тарифообразования была правильным решением.