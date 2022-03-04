Украина – не Россия, даже если вы говорите по-русски
Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня
Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк заявил, что Владимир Путин считает, что украинцы – это россияне, потому что половина украинцев говорят по-русски, но это ничего не значит. Они украинцы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Разница между украинцами и россиянами очень четкая. Украинцы – свободные люди, и они знают, что такое свобода. Они знают, как защищать свою независимость. Взгляните на Харьков. Это второй по величине город в Украине. 90% людей там говорят по-русски. Но как они сражаются и защищают их город. И как так называемый освободитель нацистский Путин бомбит и обстреливает русскоязычные Харьков, Мариуполь. Украина – не Россия. Украинцы – не россияне. Даже если они говорят по-русски», – отметил Яценюк.
Ситуация в Украине 4 марта
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