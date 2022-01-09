Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. В настоящее время в этом списке находятся Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Ограничения могут быть наложены на товары, произведённые в США и поставляемые в России, а также некоторые товары иностранного производства, созданные под юрисдикцией Штатов. Среди рассматриваемых для запрета на эскпорт товаров — электроника, ПО и связанные с ними технологии.

По данным СМИ, санкции не будут вводиться «от малого к большому», вместо этого Вашингтон намерен начать сразу с жёстких мер и сохранять их. По мнению американских чиновников, данные меры серьёзно отразятся на российской экономике, включая сферу финансов и критических для Кремля секторах.

Конкретных решений на этот счёт пока нет, но информационный проброс в крупнейших информационных агенствах уже сделан. Пока это некое влияние или попытка манипуляции Россией с целью изменения её внешне-политического поведения.





Возникает вопрос: можно ли говорить о блефе США в связи с этим вышеприведенным информационным пробросом? Ведь блеф — это всегда некое поведение, направленное на то, чтобы субъект поверил в обман, то есть, воспринял обман как правду, поверил в то, чего на самом деле нет и быть не может.

Для того, чтобы в этом разобраться необходимо понять насколько Куба, Сирия, Иран и КНДР, то есть, страны, на которые уже наложены эти эмбарго, могут быть рядоположены вместе с Россией. Если найдётся множество экономических и политических аргументов, что такое рядоположение невозможно, то всё это блеф США.

При этом необходимо признать, что Россия имеет ключевую роль в мировой экономике как нефтегазовая сырьевая страна. Например, от этого фактора основательно зависит выживание Европы, особенно в зимнее время. Не говоря, уже о том, какое мощное возмущение произойдёт на фондовом рынке, если будет введено такое основательное эмбарго. И таких экономических факторов множество, не позволяющих рядополагать Россию с Кубой, Сирией, Ираном и КНДР. В конце концов, Россия ядерная держава. При этом, история показывает, что США рациональная страна, повязанная в различных обязательствах и поэтому основательное сырьевое эмбарго в отношении России, было бы авантюрным и утопичным для самих США. Поэтому тогда, когда говорят о том, что Россия составляет очень малую часть мировой экономики, то нужно помнить, что мировая экономика — это продукт мировой политики, в которой Россия занимает ключевую роль. Это ещё раз подтверждает, что рядоположение России со странами, для которых было введено эмбарго, является далеко некорректным.

Таким образом, такое вышеприведенное поведение США является блефом. И является лишь приёмом провокационного расшатывания Российской экономики. И это мы уже проходили тогда, когда цены на нефть были минусовыми

Тема касающаяся того, как Россия сама блефует на экономической и политической сцене, рисуя, себе показатели в экономике, обороне, промышленности, науке, образовании и др. — это отдельная тема, для следующих моих публикаций.





Таким образом, борьба блефов США и России — это отдельная, интересная и актуальная тема.

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