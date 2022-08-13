Из портов «Черноморск» и «Южный» вышел пятый караван с украинской агропродукцией. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сегодня утром (12 августа, — ред.) вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов. В его составе вышедшее из порта „Черноморск“ судно Sormovskiy 121 и балкер Star Laura из порта „Южный“. На их борту более 63 тыс. тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

В Минифраструктуре отметили, что Star Laura стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта «Южный» с начала реализации «зерновой инициативы», и третьим в общем перечне крупных судов, следующих по «зерновому коридору».

Также вчера порты «Черноморск» и «Южный» должны были принять еще 2 судна под загрузку — Brave Commander и Petrel S. На них планировалось загрузить более 40 тыс. тонн украинского зерна.

Напомним

На прошлой неделе, 5 августа, из одесских портов вышел первый караван с украинским зерном.

При этом первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул 3 августа.

«Минфин» ранее писал о том, что Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна 22 июля. Документ предусматривает безопасное прохождение зерновозов в и из украинских портов во время войны. Ключевая роль в обеспечении безопасности отведена Анкаре.

Соглашение предусматривает, что Украина полностью контролирует порты «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Нахождение в этих портах других судов кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Источник